«Дрэймонд уже достал Стефа». В сети завирусилась сдержанная реакция Карри на эмоциональную тираду Грина

Карри уставился на Грина, пока тот толкал пламенную речь.

Вчера «Голден Стэйт » разгромно проиграл «Лейкерс» (101:129), а звезда «Уорриорс» Стефен Карри пропустил 10-ю игру подряд из-за травмы.

В одной из пауз матча форвард «воинов» Дрэймонд Грин что-то эмоционально высказывал партнерам по команде. Реакция Карри на эту речь заставила пользователей соцсетей подумать, что «Дрэймонд уже достал Стефа».