«Дрэймонд уже достал Стефа». В сети завирусилась сдержанная реакция Карри на эмоциональную тираду Грина
Карри уставился на Грина, пока тот толкал пламенную речь.
Вчера «Голден Стэйт» разгромно проиграл «Лейкерс» (101:129), а звезда «Уорриорс» Стефен Карри пропустил 10-ю игру подряд из-за травмы.
В одной из пауз матча форвард «воинов» Дрэймонд Грин что-то эмоционально высказывал партнерам по команде. Реакция Карри на эту речь заставила пользователей соцсетей подумать, что «Дрэймонд уже достал Стефа».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так же Стэф ни разу нигде словами не поддержал Дюранта которого все пинают за тот переход в ГСВ. Дюрант вообще то был лучшим игроком команды, МВП двух финалов, в третьем финале недолеченный вышел играть в и результате пропустил год карьеры на самом пике. А его теперь все пинают за эти титулы, и Стэф его не разу не защитил. Сейчас эти гайки все записывают на Стэфа. Дюрант как будто просто мимо проходил.
А в ГСВ без Дюранта Стэф частенько чокерил в решающие моменты. В том же седьмом матче с Кавс полностью исчез пока Грин рвал и метал. Клэй часто включался в решающие моменты, как с теми же ОКС.
Я бы сказал наоборот, на Стэфа вешают больше заслуг, чем реально стоило бы.