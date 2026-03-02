  • Спортс
23

«Дрэймонд уже достал Стефа». В сети завирусилась сдержанная реакция Карри на эмоциональную тираду Грина

Карри уставился на Грина, пока тот толкал пламенную речь.

Вчера «Голден Стэйт» разгромно проиграл «Лейкерс» (101:129), а звезда «Уорриорс» Стефен Карри пропустил 10-ю игру подряд из-за травмы.

В одной из пауз матча форвард «воинов» Дрэймонд Грин что-то эмоционально высказывал партнерам по команде. Реакция Карри на эту речь заставила пользователей соцсетей подумать, что «Дрэймонд уже достал Стефа».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
По-хорошему, Грин так нормально поднасрал ГСВ и Карри персонально. Тот технарь в финале, терки с Дюрантом, Пулом, которые дважды дали трещину в чемпионские команды...
Ответ Евгений Денисов
По-хорошему, Грин так нормально поднасрал ГСВ и Карри персонально. Тот технарь в финале, терки с Дюрантом, Пулом, которые дважды дали трещину в чемпионские команды...
... Вот кажется, ты один остался из славной " банды"- тащи, доказывай, на тебя молодые ориентируются, но ... Всё хуже и хуже, но орать и гнуть пальцы не перестаёт.
Ответ Евгений Денисов
По-хорошему, Грин так нормально поднасрал ГСВ и Карри персонально. Тот технарь в финале, терки с Дюрантом, Пулом, которые дважды дали трещину в чемпионские команды...
По-хорошему, без Грина не было бы династии. Защитник поколения и 2 ключевой игрок в истории гсв
Да он всех достал так то.
Жаль Стефа. Клэй отвалился в результате просевшего уровня игры в следствии травм, Грин выкурил Дюранта из команды, подорвал химию и скатился в маразм. Рингчейзить в другом месте он не хочет, принципы. В итоге приходится вот наблюдать всё это с подобным лицом.
Ответ scorp19
Жаль Стефа. Клэй отвалился в результате просевшего уровня игры в следствии травм, Грин выкурил Дюранта из команды, подорвал химию и скатился в маразм. Рингчейзить в другом месте он не хочет, принципы. В итоге приходится вот наблюдать всё это с подобным лицом.
А чего его жалеть? В той же ситуации Грин - Дюрант он полностью самоустранился, хотя как лидер команды должен был разрулить все. Керр и Майерс сделали хотя бы вялую попытку поговорить с Грином, Стэф просто не сделал ничего. Дюрант ждал что будет какое то командное собрание, где все обсудят, но его так и не было. Все просто зарыли голову в песок.
Так же Стэф ни разу нигде словами не поддержал Дюранта которого все пинают за тот переход в ГСВ. Дюрант вообще то был лучшим игроком команды, МВП двух финалов, в третьем финале недолеченный вышел играть в и результате пропустил год карьеры на самом пике. А его теперь все пинают за эти титулы, и Стэф его не разу не защитил. Сейчас эти гайки все записывают на Стэфа. Дюрант как будто просто мимо проходил.
А в ГСВ без Дюранта Стэф частенько чокерил в решающие моменты. В том же седьмом матче с Кавс полностью исчез пока Грин рвал и метал. Клэй часто включался в решающие моменты, как с теми же ОКС.
Я бы сказал наоборот, на Стэфа вешают больше заслуг, чем реально стоило бы.
Ответ scorp19
Жаль Стефа. Клэй отвалился в результате просевшего уровня игры в следствии травм, Грин выкурил Дюранта из команды, подорвал химию и скатился в маразм. Рингчейзить в другом месте он не хочет, принципы. В итоге приходится вот наблюдать всё это с подобным лицом.
60 млн причин есть, чтобы его не жалели.
Как грин может орать на своих товарищей по команде при этом сам являясь полным "0" в игре!
