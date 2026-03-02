Неэмиаш Кета стал первым игроком «Селтикс» со времен Роберта Пэриша, набравшим 25+ очков и 10+ подборов в атаке

Кета помог «Селтикс» обыграть «Сиксерс», набрав 27 очков.

Центровой «Бостона » Неэмиаш Кета обновил личный рекорд результативности в игре против «Филадельфии», набрав 27 очков (предыдущий лучший результат – 19 очков).

За 27 минут на паркете Кета попал 10 из 14 бросков с игры и 7 из 10 штрафных, добавив к этому 17 подборов (10 на чужом щите) и 3 блок-шота.

26-летний центровой стал первым игроком «Селтикс» со времен Роберта Пэриша (1989) с 25+ очками и 10+ подборами в атаке.

«Бостон» обыграл «Филадельфию» – 114:98.