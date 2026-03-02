Леброн Джеймс и Остин Ривз исполнили эффектный аллей-уп

Джеймс и Ривз организовали яркий момент.

В матче против «Сакраменто» форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс порадовал зрителей мощным данком после навеса от защитника Остина Ривза .

«Лос-Анджелес» разгромил «Кингс» (128:104), в активе Джеймса 24 очка (8 из 15 с игры) и 5 передач, у Ривза 12 очков (3 из 9) и 5 передач.