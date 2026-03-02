Видео
Леброн Джеймс и Остин Ривз исполнили эффектный аллей-уп

Джеймс и Ривз организовали яркий момент.

В матче против «Сакраменто» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовал зрителей мощным данком после навеса от защитника Остина Ривза.

«Лос-Анджелес» разгромил «Кингс» (128:104), в активе Джеймса 24 очка (8 из 15 с игры) и 5 передач, у Ривза 12 очков (3 из 9) и 5 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В 41 так прыгать… Винс в 41 ходил пешком и кидал трехи, хотя казалось бы суператлет. Но Леброн продолжает удивлять, пусть уже не так часто, но все равно.
В 41 так прыгать… Винс в 41 ходил пешком и кидал трехи, хотя казалось бы суператлет. Но Леброн продолжает удивлять, пусть уже не так часто, но все равно.
Аллей-упы леброна одно из лучших, что я видел в НБА.
Действительно зрелищно всегда
В 41 так прыгать… Винс в 41 ходил пешком и кидал трехи, хотя казалось бы суператлет. Но Леброн продолжает удивлять, пусть уже не так часто, но все равно.
Винс мельницу и 360 крутил с места и с подшага в этом возрасте. А на разминке и тренировке ставил из под колена...
Как на разминке...
А почему бы и нет , раз соперник позволяет
