Леброн Джеймс и Остин Ривз исполнили эффектный аллей-уп
Джеймс и Ривз организовали яркий момент.
В матче против «Сакраменто» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовал зрителей мощным данком после навеса от защитника Остина Ривза.
«Лос-Анджелес» разгромил «Кингс» (128:104), в активе Джеймса 24 очка (8 из 15 с игры) и 5 передач, у Ривза 12 очков (3 из 9) и 5 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
Действительно зрелищно всегда
А почему бы и нет , раз соперник позволяет