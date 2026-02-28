Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
«Партизан» не может организовать возвращение Дилана Озетковски и Шейка Милтона.
Баскетболисты сербского «Партизана» Дилан Озетковски и Шейк Милтон воспользовались перерывом в клубных соревнованиях, чтобы отдохнуть в Дубае. Игроки застряли после обострения конфликта на Ближнем Востоке и не могут вернуться в расположение клуба. Ракетные атаки мешают авиасообщению.
Следующий матч «Партизана» пройдет в Белграде в рамках Евролиги как раз против «Дубая».
Клуб активно ищет возможность организовать вывоз своих легионеров.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportklub
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем