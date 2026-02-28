Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных

«Партизан» не может организовать возвращение Дилана Озетковски и Шейка Милтона.

Баскетболисты сербского «Партизана» Дилан Озетковски и Шейк Милтон воспользовались перерывом в клубных соревнованиях, чтобы отдохнуть в Дубае. Игроки застряли после обострения конфликта на Ближнем Востоке и не могут вернуться в расположение клуба. Ракетные атаки мешают авиасообщению.

Следующий матч «Партизана» пройдет в Белграде в рамках Евролиги как раз против «Дубая».

Клуб активно ищет возможность организовать вывоз своих легионеров.