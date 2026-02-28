Видео
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»

Юдонис Хаслем раскритиковал «Лейкерс».

«Лейкерс» проиграли 3 матча подряд.

«Главная тема недели для меня – это «Лейкерс». И не в позитивном ключе. Что за чертовщина происходит? Что они делают?

И дело не в Джей Джей Редике, а в игроках. Могу понять «Бостон». Они сейчас играют лучше всех. Но не «Орландо». В концовке Джей Джей набросал мастерскую схему. Вывел Луку Дончича под бросок с левой стороны. Это его хлеб. В такой позиции надо бросать. Для этого ты и нужен.

И встреча с «Финиксом». В решающем владении Лука неплохо остался с игроком на мяче, мешал ему. Но Леброн Джеймс не справился с ротацией. И он это знает.

Две главных звезды в концовках делают такие ошибки. Такого не может происходить, если вы хотите бороться за титул. Паниковать рано, таланта много, в любой момент может случиться рывок. Но эти парни должны быть надежными в клатче», – заявил Юдонис Хаслем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Хаслем прямо местами неожиданно рубит )
