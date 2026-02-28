«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути

Военный конфликт застал «Хапоэль» врасплох.

Репортер Ноа Поплингер сообщает, что «Хапоэль Тель-Авив » все еще не может вывезти своих легионеров за пределы Израиля. Руководство клуба пытается согласовать рейс, но на данный момент наиболее реалистичным вариантом считается морской путь до Кипра или Греции.

Предполагается, что «Хапоэль» вернется в Софию, где будет проводить домашние матчи Евролиги.