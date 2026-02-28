6

Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»

Джейлен Дюрен не думал об уходе из «Детройта».

Сезон-2023/24 был худшим в истории «Детройта» (14 побед), но центровой Джейлен Дюрен никогда не задумывался об уходе из клуба в будущем. Бигмен обрисовал свой настрой по ходу развития команды.

«Такое не в моем характере. Не по мне. Я предельно лоялен. Это для меня главное, я таким вырос. В «Пистонс» мои братья. Говорю это от всего сердца, не потому что мы в одной команде.

Никогда не думал о нас как о плохой команде. Я был молод. Мы все знали, что у нас есть нужные элементы успеха. Просто чего-то не хватало. Самое очевидное – опыта. На самом деле многого. Но у меня никогда не было сомнений в будущем успехе. Знал, что мы найдем решение, добавим пару компонентов, создадим свою культуру и станем кем-то в этой лиге», – поделился центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
logoДетройт
logoДжейлен Дюрен
logoНБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Легко быть лояльным когда команда на первом месте в конференции, а сам идёшь на детскую максималку. Как вообще об этом разговор зашёл? Если речь про лояльность в предыдущие сезоны, то тоже у человека на контракте новичка спрашивать про лояльность... Были вообще в истории случаи, чтобы игрок менял команду впервые 4 года по своей инициативе, типа не понравилось ему в текущем клубе?
Ответ Сергей Пузанков
Легко быть лояльным когда команда на первом месте в конференции, а сам идёшь на детскую максималку. Как вообще об этом разговор зашёл? Если речь про лояльность в предыдущие сезоны, то тоже у человека на контракте новичка спрашивать про лояльность... Были вообще в истории случаи, чтобы игрок менял команду впервые 4 года по своей инициативе, типа не понравилось ему в текущем клубе?
ну контекст что не хотел бы он играть в команде с большого рынка щас-ответ предельно понятен=) нет.
Ответ Сергей Пузанков
Легко быть лояльным когда команда на первом месте в конференции, а сам идёшь на детскую максималку. Как вообще об этом разговор зашёл? Если речь про лояльность в предыдущие сезоны, то тоже у человека на контракте новичка спрашивать про лояльность... Были вообще в истории случаи, чтобы игрок менял команду впервые 4 года по своей инициативе, типа не понравилось ему в текущем клубе?
Ну когда он выходит на драфт, Детройт был дном днищенским, и то, что команда преобразилась как раз во многом его заслуга) за это и максималка, всё справедливо
Дюрен крут, наконец-то в лиге есть элитный атлетичный центр, похожий по физухе на Двайта Ховарда.
