  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
0

«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока

Джош Ричардсон покинул «Сарагосу».

32-летний американский защитник Джош Ричардсон присоединился к «Сарагосе» в конце января после реабилитации. Ричардсону предстояло набирать игровую форму, клуб договорился о небольшом испытательном сроке.

Ричардсон сыграл в трех матчах чемпионата Испании, набирая 6,7 очка, 1,7 подбора и 1 передачу за 17,8 минуты в среднем.

Сотрудничество было завершено по согласию сторон.

Ричардсон ищет возможности для продолжения карьеры после 10 лет в НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Сарагосы»
переходы
logoСарагоса
logoчемпионат Испании
logoДжош Ричардсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
28 февраля, 17:05Фото
Джабари Паркер официально перешел в «Ховентуд» на правах аренды
26 февраля, 08:52Фото
«Сарагоса» объявила об отставке главного тренера Хесуса Рамиреса
16 февраля, 14:30
Рекомендуем
Главные новости
Блок-шот Джастина Шэмпени и данк Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Уилл Харди: «Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне»
сегодня, 10:16
Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)
сегодня, 09:56Видео
Тайрон Лю: «Выпускаем Гарлэнда со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем»
сегодня, 09:33
Трэй Янг сразу после удаления: «Я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев!»
сегодня, 08:44
Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»
сегодня, 08:25Фото
Зайон Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде-2028: «Я просто должен воплотить это в жизнь»
сегодня, 08:08
Джефф Тиг: «Лэрри Берд набирал бы 30+10+8 в сегодняшней НБА»
сегодня, 07:07
НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
сегодня, 07:00
Пейдж Бекерс о новом коллективном соглашении WNBA: «Никто не хочет идти на уступки»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис: «Недалеко от моего дома произошел очень мощный взрыв, и, к сожалению, погибла женщина»
10 минут назад
Алекса Аврамович после проигрыша Турции: «Надеюсь, что в следующее окно у нас приедут все игроки»
28 минут назад
«Анадолу Эфес» расстался со спортивным директором Исмаилом Шенолом
50 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Илирию»
сегодня, 09:14
Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль
сегодня, 09:06Видео
Девин Букер готов сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 07:51
Новичок «Уорриорс» Уилл Ричард передвигается в защитном ботинке
сегодня, 07:33
Душан Алимпиевич раскритиковал расписание ФИБА из-за отсутствия ведущих игроков Сербии: «Это просто нелепо»
сегодня, 07:05
Джейлен Саггс сбрил остатки волос, став полностью лысым
сегодня, 06:34Фото
«Портленд» отчислил Джавонте Кука
сегодня, 06:16
Рекомендуем