8

«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов

Ги Сантос останется в «Уорриорз».

«Голден Стэйт» продлил контракт 23-летнего бразильского форварда Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов.

Сантос был выбран 55-м на драфте-2022 НБА и проводит 3-й сезон в лиге. На его счету 6,6 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи за 16 минут в среднем.

Форвард мог выйти на рынок ограниченно свободных агентов этим летом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoГи Сантос
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стоит каждого цента.
В последних матчах очень полезно играет. По ощущению с момента игры в старте в среднем кладёт очей 15. Процент попаданий хороший. Особенно нравится его работа в проходах с мячом в руках.
Крайне старательный чел, оч.надеюсь, лет через пять превратится в эдакого гсвшного Аарона Гордона:)
Бразилец заслужил, покажи этим гринго
был бы немного выше ростом...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 26 очков Дончича помогли «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт», 32 очка Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от проигрыша «Майами» и другие результаты
1 марта, 07:00
Брайан Уиндхорст: «Ничто не заводит меня сильнее, чем преуменьшение заслуг Дюрэнта в финале 2017 года, «Уорриорз» не выиграли бы без него»
28 февраля, 14:09
Стив Керр заявил, что Кристапс Порзингис на самом деле не страдает от синдрома постуральной тахикардии: «Это была ложная информация»
28 февраля, 09:50
Рекомендуем
Главные новости
Блок-шот Джастина Шэмпени и данк Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
1 минуту назадВидео
Уилл Харди: «Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне»
56 минут назад
Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)
сегодня, 09:56Видео
Тайрон Лю: «Выпускаем Гарлэнда со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем»
сегодня, 09:33
Трэй Янг сразу после удаления: «Я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев!»
сегодня, 08:44
Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»
сегодня, 08:25Фото
Зайон Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде-2028: «Я просто должен воплотить это в жизнь»
сегодня, 08:08
Джефф Тиг: «Лэрри Берд набирал бы 30+10+8 в сегодняшней НБА»
сегодня, 07:07
НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
сегодня, 07:00
Пейдж Бекерс о новом коллективном соглашении WNBA: «Никто не хочет идти на уступки»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Илирию»
сегодня, 09:14
Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль
сегодня, 09:06Видео
Девин Букер готов сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 07:51
Новичок «Уорриорс» Уилл Ричард передвигается в защитном ботинке
сегодня, 07:33
Душан Алимпиевич раскритиковал расписание ФИБА из-за отсутствия ведущих игроков Сербии: «Это просто нелепо»
сегодня, 07:05
Джейлен Саггс сбрил остатки волос, став полностью лысым
сегодня, 06:34Фото
«Портленд» отчислил Джавонте Кука
сегодня, 06:16
Виктор Вембаньяма стал миноритарным владельцем клуба своего детства «Нантер»
сегодня, 06:04
Швед, Лопатин, Мартин и Хантер не могут покинуть ОАЭ
сегодня, 05:34
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Турция выиграла у Сербии, Литва разобралась с Исландией и другие результаты
вчера, 21:25
Рекомендуем