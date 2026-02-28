«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов

Ги Сантос останется в «Уорриорз».

«Голден Стэйт » продлил контракт 23-летнего бразильского форварда Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов.

Сантос был выбран 55-м на драфте-2022 НБА и проводит 3-й сезон в лиге. На его счету 6,6 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи за 16 минут в среднем.

Форвард мог выйти на рынок ограниченно свободных агентов этим летом.