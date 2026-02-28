«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
Ги Сантос останется в «Уорриорз».
«Голден Стэйт» продлил контракт 23-летнего бразильского форварда Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов.
Сантос был выбран 55-м на драфте-2022 НБА и проводит 3-й сезон в лиге. На его счету 6,6 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи за 16 минут в среднем.
Форвард мог выйти на рынок ограниченно свободных агентов этим летом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Стоит каждого цента.
В последних матчах очень полезно играет. По ощущению с момента игры в старте в среднем кладёт очей 15. Процент попаданий хороший. Особенно нравится его работа в проходах с мячом в руках.
Крайне старательный чел, оч.надеюсь, лет через пять превратится в эдакого гсвшного Аарона Гордона:)
Бразилец заслужил, покажи этим гринго
был бы немного выше ростом...
