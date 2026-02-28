1

Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»

Кенни Эткинсон прокомментировал статус ключевых игроков команды.

Донован Митчелл (травма мышц паха) и Джеймс Харден (перелом пальца) пока находятся в лазарете «Кавальерс». Главный тренер Кенни Эткинсон поделился новостями.

«Травма мягких тканей у Митчелла – это повод для беспокойства, разумеется. Но пока полагают, что это не долгосрочная ситуация.

У Хардена пока проблемы просто с ведением. Палец сломан. Если трудно вести и ловить мяч, это проблема. Но уже лучше, чем пару дней назад», – признался тренер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
1 комментарий
Пусть лечится сколько нужно, из зоны плейофф Кливленд точно не выпадет даже без Хардена, а вот ПО на Востоке прям жду после этого обмена, такого сильного состава не было у Джеймса со времен Бруклина наверное.
