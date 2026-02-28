ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
ФИБА пришлось отказаться от матчей на Ближнем Востоке.
ФИБА объявила о переносе матчей азиатской квалификации на чемпионат мира-2027.
В связи с военным конфликтом были отменены 4 встречи в рамках группп C и D. Друг с другом должны были встретиться Иран и Сирия, Ирак и Иордания, Ливан и Индия и Катар и Саудовская Аравия.
Эти матчи предварительно отложены до следующего окна в июне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
