Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии

Дарио Шарич продемонстрировал свою форму в квалификационном матче.

Форвард сборной Хорватии Дарио Шарич помог своей команде взять верх над Германией в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2027 (93:88).

Шарич получал минимальную игровую практику в нынешнем сезоне проведя по 8,2 минуты в среднем в 5 матчах НБА в составе «Сакраменто».

В данный момент баскетболист является свободным агентом и планирует возвращение в Европу на клубном уровне.

На счету форварда 23 очка, 7 подборов и 1 перехват за 31,7 минуты в победной встрече. Шарич реализовал 8 из 12 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги и 4 из 4 с линии.