1

Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии

Дарио Шарич продемонстрировал свою форму в квалификационном матче.

Форвард сборной Хорватии Дарио Шарич помог своей команде взять верх над Германией в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2027 (93:88).

Шарич получал минимальную игровую практику в нынешнем сезоне проведя по 8,2 минуты в среднем в 5 матчах НБА в составе «Сакраменто».

В данный момент баскетболист является свободным агентом и планирует возвращение в Европу на клубном уровне.

На счету форварда 23 очка, 7 подборов и 1 перехват за 31,7 минуты в победной встрече. Шарич реализовал 8 из 12 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДарио Шарич
logoНБА
logoсборная Хорватии
logoсборная Германии
Чемпионат мира по баскетболу 2027
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
показал товар лицом :)
во сейчас за него драка будет между топами
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЧМ-2027. Отборочный турнир. 37 очков и решающая «трешка» Лойда принесли Польше победу над Латвией, 22 очка Биберовича позволили Турции обыграть Сербию и другие результаты
27 февраля, 21:40
Дарио Шарич нацелен на возвращение в Евролигу
24 февраля, 11:33
«Детройт» отчислил Дарио Шарича
9 февраля, 05:51
Рекомендуем
Главные новости
Блок-шот Джастина Шэмпени и данк Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Уилл Харди: «Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне»
сегодня, 10:16
Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)
сегодня, 09:56Видео
Тайрон Лю: «Выпускаем Гарлэнда со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем»
сегодня, 09:33
Трэй Янг сразу после удаления: «Я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев!»
сегодня, 08:44
Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»
сегодня, 08:25Фото
Зайон Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде-2028: «Я просто должен воплотить это в жизнь»
сегодня, 08:08
Джефф Тиг: «Лэрри Берд набирал бы 30+10+8 в сегодняшней НБА»
сегодня, 07:07
НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
сегодня, 07:00
Пейдж Бекерс о новом коллективном соглашении WNBA: «Никто не хочет идти на уступки»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис: «Недалеко от моего дома произошел очень мощный взрыв, и, к сожалению, погибла женщина»
9 минут назад
Алекса Аврамович после проигрыша Турции: «Надеюсь, что в следующее окно у нас приедут все игроки»
27 минут назад
«Анадолу Эфес» расстался со спортивным директором Исмаилом Шенолом
49 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Илирию»
сегодня, 09:14
Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль
сегодня, 09:06Видео
Девин Букер готов сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 07:51
Новичок «Уорриорс» Уилл Ричард передвигается в защитном ботинке
сегодня, 07:33
Душан Алимпиевич раскритиковал расписание ФИБА из-за отсутствия ведущих игроков Сербии: «Это просто нелепо»
сегодня, 07:05
Джейлен Саггс сбрил остатки волос, став полностью лысым
сегодня, 06:34Фото
«Портленд» отчислил Джавонте Кука
сегодня, 06:16
Рекомендуем