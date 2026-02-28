Фото
9

«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона

Джонни Джузэнг присоединился к «Зениту».

24-летний защитник Джонни Джузэнг (196 см) подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.

Джузэнг не был выбран на драфте-2022 НБА и успел поиграть за «Юту» и «Миннесоту». В «Тимбервулвз» в рамках нынешнего чемпионата он набирал 2 очка за 4,1 минуты в среднем, не получая серьезного игрового времени. Клуб расстался с ним после достижения лимита матчей по двустороннему контракту.

«Зенит» только что лишился защитника Ливая Рэндолфа, вернувшегося в Евролигу.

Помнится, Джузэнг ярко играл в NCAA. В профессиональном баскетболе пока ничего особенного.
В целом, БК Зенит как обычно - помощь безработным Америки.
Зенит сегодня: Как тебя зовут? Джон?
- Почти, Джонни.
- Берём!
Ответ Рубин2003
Даже не Джонни, а Джонатан.
Джонатан Ан Джузэнг.
Мать - вьетнамка, старший брат играет в баскетбол во Вьтнамской лиге.
Идём смотреть на легенду в живую.
Успехов и главное без травм,это сильно подводит команду в этом году. Бако так и не дебютирует все.
