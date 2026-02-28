«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона

Джонни Джузэнг присоединился к «Зениту».

24-летний защитник Джонни Джузэнг (196 см) подписал контракт с «Зенитом » до конца сезона.

Джузэнг не был выбран на драфте-2022 НБА и успел поиграть за «Юту» и «Миннесоту». В «Тимбервулвз» в рамках нынешнего чемпионата он набирал 2 очка за 4,1 минуты в среднем, не получая серьезного игрового времени. Клуб расстался с ним после достижения лимита матчей по двустороннему контракту.

«Зенит» только что лишился защитника Ливая Рэндолфа, вернувшегося в Евролигу.