«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
Джонни Джузэнг присоединился к «Зениту».
24-летний защитник Джонни Джузэнг (196 см) подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.
Джузэнг не был выбран на драфте-2022 НБА и успел поиграть за «Юту» и «Миннесоту». В «Тимбервулвз» в рамках нынешнего чемпионата он набирал 2 очка за 4,1 минуты в среднем, не получая серьезного игрового времени. Клуб расстался с ним после достижения лимита матчей по двустороннему контракту.
«Зенит» только что лишился защитника Ливая Рэндолфа, вернувшегося в Евролигу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Зенита»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В целом, БК Зенит как обычно - помощь безработным Америки.
- Почти, Джонни.
- Берём!
Джонатан Ан Джузэнг.
Мать - вьетнамка, старший брат играет в баскетбол во Вьтнамской лиге.