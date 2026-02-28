«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем

«Бавария» следит за ситуацией в «Маккаби».

Светислав Пешич возглавил «Баварию» после ухода Горди Херберта до конца нынешнего сезона. Немецкий клуб подыскивает следующего главного тренера.

Одним из основных кандидатов является Одед Каташ, пока остающийся в «Маккаби Тель-Авив ». «Бавария» уже интересовалась 51-летним специалистом в 2023 году после завершения сотрудничества с Андреа Тринкьери, но Каташ был сосредоточен на работе в израильском клубе.

Положение Каташа в «Маккаби» остается шатким, несмотря на теплое отношение болельщиков. «Бавария » ждет возможности предложить ему место во главе своего игрового коллектива.