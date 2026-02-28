0

«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем

«Бавария» следит за ситуацией в «Маккаби».

Светислав Пешич возглавил «Баварию» после ухода Горди Херберта до конца нынешнего сезона. Немецкий клуб подыскивает следующего главного тренера.

Одним из основных кандидатов является Одед Каташ, пока остающийся в «Маккаби Тель-Авив». «Бавария» уже интересовалась 51-летним специалистом в 2023 году после завершения сотрудничества с Андреа Тринкьери, но Каташ был сосредоточен на работе в израильском клубе.

Положение Каташа в «Маккаби» остается шатким, несмотря на теплое отношение болельщиков. «Бавария» ждет возможности предложить ему место во главе своего игрового коллектива.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: WallaSport
возможные переходы
logoчемпионат Германии
Одед Каташ
logoМаккаби Тель-Авив
logoчемпионат Израиля
Светислав Пешич
logoБавария
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Дубай» близок к соглашению с Андреасом Обстом (Encestando)
16 февраля, 11:32
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
3 февраля, 18:16
Пешич объяснил уход Динуидди из «Баварии»: «Ему пришлось уехать из‑за болезни матери»
20 января, 14:31
Рекомендуем
Главные новости
Блок-шот Джастина Шэмпени и данк Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Уилл Харди: «Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне»
сегодня, 10:16
Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)
сегодня, 09:56Видео
Тайрон Лю: «Выпускаем Гарлэнда со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем»
сегодня, 09:33
Трэй Янг сразу после удаления: «Я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев!»
сегодня, 08:44
Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»
сегодня, 08:25Фото
Зайон Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде-2028: «Я просто должен воплотить это в жизнь»
сегодня, 08:08
Джефф Тиг: «Лэрри Берд набирал бы 30+10+8 в сегодняшней НБА»
сегодня, 07:07
НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
сегодня, 07:00
Пейдж Бекерс о новом коллективном соглашении WNBA: «Никто не хочет идти на уступки»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис: «Недалеко от моего дома произошел очень мощный взрыв, и, к сожалению, погибла женщина»
9 минут назад
Алекса Аврамович после проигрыша Турции: «Надеюсь, что в следующее окно у нас приедут все игроки»
27 минут назад
«Анадолу Эфес» расстался со спортивным директором Исмаилом Шенолом
49 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Илирию»
сегодня, 09:14
Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль
сегодня, 09:06Видео
Девин Букер готов сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 07:51
Новичок «Уорриорс» Уилл Ричард передвигается в защитном ботинке
сегодня, 07:33
Душан Алимпиевич раскритиковал расписание ФИБА из-за отсутствия ведущих игроков Сербии: «Это просто нелепо»
сегодня, 07:05
Джейлен Саггс сбрил остатки волос, став полностью лысым
сегодня, 06:34Фото
«Портленд» отчислил Джавонте Кука
сегодня, 06:16
Рекомендуем