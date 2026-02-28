«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда

Микель Сальво останется в «Гран-Канарии» до 2028 года.

Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл до конца сезона из-за трамы колена. Несмотря на это, испанский клуб продлил контракт баскетболиста до конца сезона-2027/28.

Этот сезон стал 5-м для 31-летнего форварда в нынешней команде. Он набирал 5 очков и 2,3 подбора за 12,3 минуты в среднем в чемпионате Испании, реализуя 38,1% трехочковых.

«Гран-Канария » идет на 14-м месте в ACB и продолжает выступление в Лиге чемпионов с результатом 3-1 во втором групповом этапе.