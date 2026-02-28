«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса

Кенни Уильямс продолжит карьеру в Испании.

29-летний американский защитник Кенни Уильямс (193 см) присоединился к «Тенерифе». Уильямс стал чемпионом NCAA с Северной Каролиной в 2017 году, но не был выбран на драфте-2019 НБА.

После короткого отрезка в лиге развития баскетболист перебрался в Европу, где выступал в Израиле и Греции.

Сезон-2024/25 он провел в «Промитеасе», набирая 8,4 очка, 1,9 подбора и 1,2 передачи в национальном чемпионате в среднем.

«Тенерифе» продолжает выступление в Лиге чемпионов, где идет с результатом 3-1 во втором групповом этапе.