Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес

Никола Миротич вряд ли останется в «Монако».

«Монако» подходит к завершающей части сезона-2025/26 в постоянной борьбе с финансовыми проблемами. Одним из игроков, которые вряд ли задержатся в команде, является форвард Никола Миротич.

Ожидается, что 35-летний баскетболист вернется в Испанию. Среди заинтересованных в сотрудничестве клубов уже отметились «Валенсия» и «Реал».

Миротич уже выступал за клуб из Мадрида до отъезда в НБА в 2014 году.

Форвард набирает 10,9 очка, 4,5 подбора и 1,4 передачи в среднем в нынешнем сезоне Евролиги.