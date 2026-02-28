Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
Никола Миротич вряд ли останется в «Монако».
«Монако» подходит к завершающей части сезона-2025/26 в постоянной борьбе с финансовыми проблемами. Одним из игроков, которые вряд ли задержатся в команде, является форвард Никола Миротич.
Ожидается, что 35-летний баскетболист вернется в Испанию. Среди заинтересованных в сотрудничестве клубов уже отметились «Валенсия» и «Реал».
Миротич уже выступал за клуб из Мадрида до отъезда в НБА в 2014 году.
Форвард набирает 10,9 очка, 4,5 подбора и 1,4 передачи в среднем в нынешнем сезоне Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
1 комментарий
Лучше в Реал , он медленный для Валенсии
