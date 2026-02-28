Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»

«Мэверикс» сохранят Райана Нембхарда.

22-летний разыгрывающий Райан Нембхард (183 см) не был выбран на драфте-2025 но сумел хорошо показать себя в «Далласе », выступая на двустороннем контракте.

На его счету 6,7 очка, 4,9 передачи и 1,8 подбора за 18,8 минуты в среднем в 38 матчах.

Клуб согласовал двухлетний стандартный контракт с баскетболистом.

Для его подписания был отчислен защитник Тайус Джонс .