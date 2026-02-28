1

Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»

«Мэверикс» сохранят Райана Нембхарда.

22-летний разыгрывающий Райан Нембхард (183 см) не был выбран на драфте-2025 но сумел хорошо показать себя в «Далласе», выступая на двустороннем контракте.

На его счету 6,7 очка, 4,9 передачи и 1,8 подбора за 18,8 минуты в среднем в 38 матчах.

Клуб согласовал двухлетний стандартный контракт с баскетболистом.

Для его подписания был отчислен защитник Тайус Джонс.

Лучший новичок по передачам в среднем за игру с запасом. На втором месте Флэгг с 4,1 передачами, дальше с 4,0 Эджкомб и Куин, а профильные разыгрывающие еще дальше. Также c отрывом лидировал по ассистам в прошлом сезоне NCAA. Если бы не 183 см, а хотя бы 190, то, полагаю, уходил бы в лотерее, а не перебивался с двустороннего на минималку, но что есть, то есть.
