Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
«Мэверикс» сохранят Райана Нембхарда.
22-летний разыгрывающий Райан Нембхард (183 см) не был выбран на драфте-2025 но сумел хорошо показать себя в «Далласе», выступая на двустороннем контракте.
На его счету 6,7 очка, 4,9 передачи и 1,8 подбора за 18,8 минуты в среднем в 38 матчах.
Клуб согласовал двухлетний стандартный контракт с баскетболистом.
Для его подписания был отчислен защитник Тайус Джонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучший новичок по передачам в среднем за игру с запасом. На втором месте Флэгг с 4,1 передачами, дальше с 4,0 Эджкомб и Куин, а профильные разыгрывающие еще дальше. Также c отрывом лидировал по ассистам в прошлом сезоне NCAA. Если бы не 183 см, а хотя бы 190, то, полагаю, уходил бы в лотерее, а не перебивался с двустороннего на минималку, но что есть, то есть.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем