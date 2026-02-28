Скаут НБА: «Даррин Питерсон ощутимо потерял в ускорении и латеральной подвижности, надо завершать сезон»

Даррин Питерсон борется с травмами в своем дебютном сезоне в NCAA.

Главный кандидат на 1-й номер драфта-2026 разыгрывающий Даррин Питерсон пропускает матчи и ограничивает свое время на площадке в дебютном сезоне в NCAA .

Скаут НБА, давно наблюдающий за его развитием, прокомментировал ситуацию.

«Он ощутимо потерял во взрывном ускорении. Заметно, что он пытается игнорировать проблемы, это достойно уважения. Но в какой-то момент следует правильно оценить риски. Он определенно не готов на 100%. Было бы рациональнее завершить сезон и не рисковать. Постоянные слухи только добавляют негатива к его репутации.

Он все еще может разрывать дистанцию для броска. Добираться до своих точек. Держать позицию. Но он куда меньше идет к кольцу и не выглядит таким же подвижным латерально, как в оптимальной форме. В этом вся разница.

Теперь он чаще останавливается, бросает в прыжке. Он достаточно хорош, чтобы делать это с высоким процентом, но нужно вернуть игровой баланс. Он будет куда лучше, если восстановится перед дебютным сезоном. Нужна медицинская оценка его состояния», – рассудил скаут.