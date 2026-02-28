Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»

Эргин Атаман прокомментировал встречу со сборной Сербии.

Сборная Турции победила сербов в гостях (82:78) в отборочном цикле чемпионата мира-2027 и вышла на первое место в своей группе. Главный тренер Эргин Атаман прокомментировал успех.

«Очень устал, спасибо ФИБА и Евролиге за это безумное расписание. К следующей игре восстановлюсь. Постараюсь быть более агрессивным. Душан Алимпиевич всегда агрессивен, он сделал все, что в его силах. Но это была не настоящая сборная Сербии, как на Евробаскете.

Если не ошибаюсь, это первая победа Турции в Сербии. Важный момент. Хоть у них не было многих игроков, я все равно уважаю эту сборную. Историческая победа.

Мы удерживали контроль весь матч. Но все скатилось к хаосу. Без нормальной организации преимущество оставалось у нас. Стараемся ставить баскетбол подходящий этому ростеру. Поэтому Тарик Биберович – важная часть команды. Очень сильный игрок. Отличное выступление. Но и другие должны подключаться», – заявил Атаман.