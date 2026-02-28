8

Джаред Маккейн об игре с «Денвером»: «Никогда не был в плей-офф, но это выглядело именно так»

Джаред Маккейн поделился впечатлениями от встречи с «Наггетс».

Защитник «Тандер» Джаред Маккейн проводит второй сезон в НБА. Игрок перешел в новый клуб зимой.

«Оклахома» обыграла «Денвер» в домашней встрече с овертаймом (127:121).

«Никогда не был в плей-офф, но это выглядело именно так. Количество контакта, ход матча. Это было потрясающе и очень интересно. Ребенком представляешь именно участие в подобных больших матчах, особенно с важными попаданиями в ключевые моменты», – признался Маккейн.

На счету 22-летнего баскетболиста 14 очков (6 из 8 с игры, 2 из 3 из-за дуги) за 19 минут со скамейки запасных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прести гений, украл просто джареда, а парень на своих минутах норм огня даёт и будет только лучше, все таки после травмы
Ответ Вадим Ермаков
Прести гений, украл просто джареда, а парень на своих минутах норм огня даёт и будет только лучше, все таки после травмы
Причем все говорили, зачем его выменивать. Видимо в Окле что-то знали больше, чем в Филе....
Ответ SergoSSS
Причем все говорили, зачем его выменивать. Видимо в Окле что-то знали больше, чем в Филе....
В Филе знали, что у них Эджкомб с этого года на собственно ту же роль, а вот пиков мало. К тому же они из налога вышли.
Ну в общем да) Это уже похоже на главное противостояние лиги…А ведь это еще без Джей даба и Гордона.
Ответ Maxorly84
Ну в общем да) Это уже похоже на главное противостояние лиги…А ведь это еще без Джей даба и Гордона.
Главное все таки с Сан-Антонио.
Они сезонную серию у Оклы выиграли...
Ответ kaissa
Главное все таки с Сан-Антонио. Они сезонную серию у Оклы выиграли...
Начнем с того, что Окла изначально на САС вообще не готовилась. На первые матчи, во всяком случае. Они проходили в декабре-январе, в тот момент у Оклы случился спад формы. В тот момент казалось, что САС в лучшем случае будут бороться за нижние строчки плей-офф. И неважно, что САС оказались куда сильнее, чем все думали. Факт в том, что противостояние должно иметь историю и настрой. На матч Денвера против Оклы из лазарета вызвали всех больных, кто способен хоть как-то передвигаться по паркету, и обе команды выкладывались до последнего, готовы были душу друг из друга выбить. С САС ничего и близко не было. Это как на светофоре: вишневая "девятка" пыхтит и тужится, а парень на мерсе даже не понял, что с ним хотят рвануть наперегонки.
