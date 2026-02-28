Джаред Маккейн об игре с «Денвером»: «Никогда не был в плей-офф, но это выглядело именно так»

Джаред Маккейн поделился впечатлениями от встречи с «Наггетс».

Защитник «Тандер» Джаред Маккейн проводит второй сезон в НБА . Игрок перешел в новый клуб зимой.

«Оклахома» обыграла «Денвер » в домашней встрече с овертаймом (127:121).

«Никогда не был в плей-офф, но это выглядело именно так. Количество контакта, ход матча. Это было потрясающе и очень интересно. Ребенком представляешь именно участие в подобных больших матчах, особенно с важными попаданиями в ключевые моменты», – признался Маккейн.

На счету 22-летнего баскетболиста 14 очков (6 из 8 с игры, 2 из 3 из-за дуги) за 19 минут со скамейки запасных.