«Индиана» подпишет двусторонний контракт с форвардом Джейленом Слоусоном

Джейлен Слоусон присоединится к «Пэйсерс».

«Индиана » освободила место на двустороннем контракте после подписания стандартного соглашения с Куэнтоном Джексоном.

К команде присоединится форвард Джейлен Слоусон (26 лет, 201 см).

54-й номер драфта-2023 отыграл 12 матчей в НБА за «Сакраменто» в сезоне-2023/24.

В этом году он выступает за фарм-клуб «Пэйсерс» в G-лиге, набирая 18,4 очка, 7,9 подбора, 5,4 передачи, 1,3 перехвата и 1,9 блок-шота в среднем.