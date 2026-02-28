«Индиана» подпишет двусторонний контракт с форвардом Джейленом Слоусоном
Джейлен Слоусон присоединится к «Пэйсерс».
«Индиана» освободила место на двустороннем контракте после подписания стандартного соглашения с Куэнтоном Джексоном.
К команде присоединится форвард Джейлен Слоусон (26 лет, 201 см).
54-й номер драфта-2023 отыграл 12 матчей в НБА за «Сакраменто» в сезоне-2023/24.
В этом году он выступает за фарм-клуб «Пэйсерс» в G-лиге, набирая 18,4 очка, 7,9 подбора, 5,4 передачи, 1,3 перехвата и 1,9 блок-шота в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тони Иста
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем