  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Байрон Скотт: «В 80-е игра была более атлетичной, тот же темп, все 28 метров площадки и гораздо больше контакта»
14

Байрон Скотт: «В 80-е игра была более атлетичной, тот же темп, все 28 метров площадки и гораздо больше контакта»

Байрон Скотт посмеялся над заявлением Леброна Джеймса.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс недавно признал, что игра стала более сложной. 3-кратный чемпион НБА и бывший главный тренер Байрон Скотт не согласился с ним.

«Не думаю, что он величайший, но я высоко его оцениваю. Но это мнение смехотворно.

В 80-е было проще играть? Игра была более атлетичной, говорят, что набирали меньше, но 12-15 команд набирали больше 100 в среднем. Темп был таким же быстрым. Мы играли на все 28 метров, сейчас задействованы только 20 из-за огромного количества «трешек». Игроки не носятся туда-сюда так, как это делали мы.

С точки зрения контакта вообще не сравнить. Так что мне это показалось смехотворным», – заключил Скотт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Power 106 Los Angeles
Байрон Скотт
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я смотрел ПО Чикаго-Юта с Джорданом...
Какие энергозатраты? Они пешком ходили от кольца до кольца. Джордан топал до своей точки и получал мяч, остальные расходились.
Сейчас от такой игры заснешь.
Ответ Andy007
Я смотрел ПО Чикаго-Юта с Джорданом... Какие энергозатраты? Они пешком ходили от кольца до кольца. Джордан топал до своей точки и получал мяч, остальные расходились. Сейчас от такой игры заснешь.
Вы это адептам игры Майкла не рассказывайте, а то тут вас быстро отменят
Ответ Andy007
Я смотрел ПО Чикаго-Юта с Джорданом... Какие энергозатраты? Они пешком ходили от кольца до кольца. Джордан топал до своей точки и получал мяч, остальные расходились. Сейчас от такой игры заснешь.
Есть такое. Начитавшись за свою жизнь интервью ветеранов в основном футбольных хоккейных как они бились не щадя живота своего как то подспудно сложилось мнение о том что нынешний спорт уже не тот. Но с наступлением эры ютуба когда можно было посмотреть по сути любой(условно) матч прошлого. Решил глянуть суперсерию, футбольные матчи 70х-80х и видя до этого только современные матчи - меня ожидал скажем так культурный шок. Бегал в основном только человек с мячомшайбой. Его оппонент а остальные стояли или просто ходили. Так же и баскетбол тех годов посмотрев - решил что спорт все таки развивается и нынешний спорт еще как тот. И что надо делить на 10 или даже на сто разговоры и воспоминания о том что раньше было огого а сейчас все плохо....
В современной НБА намного больше латеральных передвижений, которые гораздо более энергозатратны. Так что деды опять рассказывают про суровую жестокую лигу, где рядом с ареной ставили десяток бригад скорой помощи и пару катафалков
Ответ Артем Андреев
В современной НБА намного больше латеральных передвижений, которые гораздо более энергозатратны. Так что деды опять рассказывают про суровую жестокую лигу, где рядом с ареной ставили десяток бригад скорой помощи и пару катафалков
Да, ладно, чем латеральные передвижения трудозатратны? Я как человек 2 раза в неделю, играющий с ветеранами-сборниками скажу, что бороться с ребятами больше 100 кг под щитами намного энергозатратнее, чем держать пулялок на трешке
Ответ DinamoK-7
Да, ладно, чем латеральные передвижения трудозатратны? Я как человек 2 раза в неделю, играющий с ветеранами-сборниками скажу, что бороться с ребятами больше 100 кг под щитами намного энергозатратнее, чем держать пулялок на трешке
Вес в 100 кг со статусом ветерана не меняется. А вот латеральная подвижность - улетает в бездну. Тем более когда речь идет не о черных 25-летних парнишках. Так что никак вы трудозатраты не сравните. Даже приблизительно.
При всем уважении к современным баскетболистам, я не понимаю, как при том уровне контакта, его трактовки судьями, без "цилиндров" и пр. Йокич, Дончич, Ривз, Вембаньяма, этот дрищ из Оклы, как там его, могли бы доминировать. Зато вполне себе предсталяю сегодняшними доминаторами Шака, Хакима, Родмана, Мэлоуна, МДжея, Баркли. Да, им пришлось бы измениться, подстроится под сегодняшние трактовки правил, но это выглядит вполне реальным. А вот то, что первые смогли бы потеснить вторых по тем, вчерашним трактовкам - выглядит нереальным.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Ничто не заводит меня сильнее, чем преуменьшение заслуг Дюрэнта в финале 2017 года, «Уорриорз» не выиграли бы без него»
28 февраля, 14:09
Кенни Эткинсон о Джеймсе Хардене: «Он находится на территории Леброна, где может набрать 40 очков или отдать 20 передач»
28 февраля, 05:12
Кендрик Перкинс: «У Джей Джей Редика оправданий больше, чем у братишки перед тюремным сроком»
27 февраля, 20:07
Рекомендуем
Главные новости
Блок-шот Джастина Шэмпени и данк Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
59 минут назадВидео
Уилл Харди: «Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне»
сегодня, 10:16
Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)
сегодня, 09:56Видео
Тайрон Лю: «Выпускаем Гарлэнда со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем»
сегодня, 09:33
Трэй Янг сразу после удаления: «Я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев!»
сегодня, 08:44
Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»
сегодня, 08:25Фото
Зайон Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде-2028: «Я просто должен воплотить это в жизнь»
сегодня, 08:08
Джефф Тиг: «Лэрри Берд набирал бы 30+10+8 в сегодняшней НБА»
сегодня, 07:07
НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
сегодня, 07:00
Пейдж Бекерс о новом коллективном соглашении WNBA: «Никто не хочет идти на уступки»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис: «Недалеко от моего дома произошел очень мощный взрыв, и, к сожалению, погибла женщина»
8 минут назад
Алекса Аврамович после проигрыша Турции: «Надеюсь, что в следующее окно у нас приедут все игроки»
26 минут назад
«Анадолу Эфес» расстался со спортивным директором Исмаилом Шенолом
48 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Илирию»
сегодня, 09:14
Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль
сегодня, 09:06Видео
Девин Букер готов сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 07:51
Новичок «Уорриорс» Уилл Ричард передвигается в защитном ботинке
сегодня, 07:33
Душан Алимпиевич раскритиковал расписание ФИБА из-за отсутствия ведущих игроков Сербии: «Это просто нелепо»
сегодня, 07:05
Джейлен Саггс сбрил остатки волос, став полностью лысым
сегодня, 06:34Фото
«Портленд» отчислил Джавонте Кука
сегодня, 06:16
Рекомендуем