Байрон Скотт: «В 80-е игра была более атлетичной, тот же темп, все 28 метров площадки и гораздо больше контакта»
Байрон Скотт посмеялся над заявлением Леброна Джеймса.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс недавно признал, что игра стала более сложной. 3-кратный чемпион НБА и бывший главный тренер Байрон Скотт не согласился с ним.
«Не думаю, что он величайший, но я высоко его оцениваю. Но это мнение смехотворно.
В 80-е было проще играть? Игра была более атлетичной, говорят, что набирали меньше, но 12-15 команд набирали больше 100 в среднем. Темп был таким же быстрым. Мы играли на все 28 метров, сейчас задействованы только 20 из-за огромного количества «трешек». Игроки не носятся туда-сюда так, как это делали мы.
С точки зрения контакта вообще не сравнить. Так что мне это показалось смехотворным», – заключил Скотт.
Какие энергозатраты? Они пешком ходили от кольца до кольца. Джордан топал до своей точки и получал мяч, остальные расходились.
Сейчас от такой игры заснешь.