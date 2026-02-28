Чемпионат Израиля по баскетболу снова остановлен, «Хапоэль» и «Маккаби» переносят домашние матчи Евролиги в Софию и Белград

Израильские клубы снова лишились домашних матчей на своих аренах.

Новый конфликт на Ближнем Востоке снова переносит домашние матчи израильских клубов за пределы страны.

«Хапоэль Тель-Авив » и «Маккаби Тель-Авив » перемещаются в Софию и Белград соответственно. Также в Сербию переезжает «Хапоэль Иерусалим », выступающий в Еврокубке.

Израильский национальный чемпионат уже объявил об остановке турнира.