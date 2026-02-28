Евролига обозначила потолок зарплат на следующий сезон в размере 10 миллионов евро

Евролига установила финансовые показатели «фэйр-плей».

Евролига постепенно вводит правила финансового «фэйр-плей», начиная регулировать расходы клубов.

Усредненный показатель выручки для клуба был определен на уровне 22,3 миллиона евро, остальные цифры устанавливаются в соответствии с ним.

40% от средней выручки (8,92) не превысили заранее запланированный уровень в 10 миллионов. Именно на отметке в 10 миллионов будет зафиксирован первый потолок зарплат.

Минимальный уровень расходов на игроков для основных лицензированных клубов составит 6,7 миллиона, 5,4 – для дополнительных участников и 4,7 – для отобравшихся через Еврокубок.

Превышение потолка в 10 миллионов по зарплатам баскетболистов (за рядом исключений) приведет к выплате налога согласно тарифной сетке. Полученные средства будут распределяться между остальными участниками турнира.

С сезона-2027/28 будет введен второй потолок, фиксирующий расходы на всех игроков без исключений.