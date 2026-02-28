Молодежный турнир Евролиги в Абу-Даби отменен из-за осложнения обстановки в регионе
Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на планы Евролиги.
Евролига была вынуждена остановить 2-й квалификационный турнир своего молодежного турнира, проводившийся в Абу-Даби. Разгорающийся военный конфликт сделал проведение оставшихся матчей небезопасным. Решение было принято после обсуждения вопроса с местными властями.
Егор Амосов и Илья Фролов, выступающие за молодежный состав «Реала», претендовали на участие в финале квалификации и выход в решающую стадию турнира в Афинах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
