Молодежный турнир Евролиги в Абу-Даби отменен из-за осложнения обстановки в регионе

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на планы Евролиги.

Евролига была вынуждена остановить 2-й квалификационный турнир своего молодежного турнира, проводившийся в Абу-Даби. Разгорающийся военный конфликт сделал проведение оставшихся матчей небезопасным. Решение было принято после обсуждения вопроса с местными властями.

Егор Амосов и Илья Фролов, выступающие за молодежный состав «Реала », претендовали на участие в финале квалификации и выход в решающую стадию турнира в Афинах.