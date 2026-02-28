  • Спортс
  • Брайан Уиндхорст: «Ничто не заводит меня сильнее, чем преуменьшение заслуг Дюрэнта в финале 2017 года, «Уорриорз» не выиграли бы без него»
Брайан Уиндхорст: «Ничто не заводит меня сильнее, чем преуменьшение заслуг Дюрэнта в финале 2017 года, «Уорриорз» не выиграли бы без него»

Брайан Уиндхорст считает место Кевина Дюрэнта в истории непоколебимым.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высоко оценивает карьеру Кевина Дюрэнта.

«Ничто не заводит меня больше, чем когда люди пытаются преуменьшить его заслуги в титуле 2017 года, как будто он выехал на горбу «Уорриорз». Они не победили бы без него.

Вы вообще понимаете, насколько хороши были те «Кэвс»? В том финале у Леброна был трипл-дабл с 34 очками в среднем. Кайри Ирвинг набирал 30 в серии. У Кевина Лава были 16+12. Джей Ар Смит попадал 58% бросков из-за дуги. Результат был 4-1, потому что Дюрэнт набирал 35, 8 подборов и реализовывал 55% (47,4% трехочковых).

Во-вторых, он величайший баскетболист в истории олимпийских турниров. Об этом не говорят, но в 2021 году сборная уступила бы Австралии в полуфинале без него. И он все еще приходил в себя после травмы ахилла. Он не обязан был это делать.

Его наследие непоколебимо», – заключил Уиндхорст.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
У Кайри в серии 30 в среднем, у Лава 16+12, но у Леброна всё равно в команде только джилигеры были, да)
По сравнениюв с теми Уорриорз - да.
В том году Дюрант как никогда был на равне с Леброном , а вполне реально , что и лучше. Все сотальные игроки ГСВ были лучше каждого из оппонентов по позициям из Кавс.
Джей Ар лучше Томпсона? Ты наверное, поклонник травокура
Никто не преуменьшает его заслуг и учитывая, что ЛеБрон грохнул 73-9 команду годом ранее и боролся в 2015 даже с Домодедово и Мозговым в качестве главных помощников, он мог и в 2017 ГСВ завалить. Но вероятность, что ГСВ без КД обыграли бы те Кавс намного выше, чем вероятность, что КД без тех ГСВ взял бы хоть одну гайку.

Вспоминая сказку про бабку и репку, если Кавс - это репка, то без мышки вся эта компания могла репку и не вытянуть, только вместо мышки им добавили второго мощного дедку, так что вытянули легко и играючи. Только вот один этот дедка за всю карьеру ничего кроме гнилых помидоров, которыми кидался в свою каждый раз новую бабку, не вытянул, а здесь ему пришлось приложить немножко усилий, что было очень легко, потому что не хватало им буквально одной мышки, а тут здоровый жилистый дед.
Здоровый и жилистый это не про него. Это дед скорее тощий и лысеющий)
В точку) Пока читал улыбался))))

И Уиндхорст забывает, что не будь Дюранта в ГСВ, место в платежке было бы... НА ХОРФОРДА, который тоже был свободным агентом в тот год... и гсв получили бы бросающего центра, и как следствие еще больше пространства и защиты)

Карри
Томпсон
Игуадала
Грин
Хорфорд

И все в прайме
Конечно, не выиграли бы. Трудно вчетвером против пятерых. Керр попробовал годом ранее, получил 0:3. Поставь, к примеру, Брэндона Раша вместо поплывшего Барнса, реализуй тот хотя бы треть открытых бросков - и всё, тактика Кливленда "держи братьев, держи краску, остальное пофиг" перестала бы работать.
На тот момент в НБА было порядка 30-40 лёгких форвардов посильнее Брэндона Раша. Понятно, что взяли самого сильного, но это для того, чтобы совсем уж размазать в реванше. А потом самый сильный начал тянуть одеяло на себя, и из-за этого чуть дважды не влетели Хьюстону.
До сих пор имя Барнса вызывает раздражение за тот Финал
... Повторюсь-Уиндхорст нашёл себе нового кумира, старый уже не торт. Дюрант хорош, но так принижать тех GSW....
Вспоминая то время, там же ведь как раз вплатёжке было место 1 максимальный контракт у ГСВ, не? У Карри, Грина, Томпосна были контракты, никого не нужно было продлевать. Учитывая еще и что они бывшие чемпионы. Там бы желающих было бы на отвались.
Без Дюранта бы все равно выиграли несколько чемпионатов, просто не так доминирующе
Дюрэнт стал гарантом, что кидалово 2016 не повторится (моё мнение). Без него бодались бы до седьмых матчей, а там шансов на победу у ГСВ было бы меньше. Дюрэнт помог ГСВ, ГСВ помогли Дюрэнту. Факт. А какой Дюрэнт человек и как выглядят его победы дело десятое.
Карри тоже трипл дабл делал в одной из игр и вполне мог мвп финала получить
о титулов без карри
Теперь уже не проверить. Но, мое мнение: в случае, если Дюрант остался бы в Оклахоме., то для ГСВ не таким был бы легким путь до финала. В серии против Оклахомы с КД снова бы затратили кучу усилий(рассматриваем вариант с дальнейшим проходом), и уставшие влетают Кавс.
