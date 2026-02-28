Брайан Уиндхорст: «Ничто не заводит меня сильнее, чем преуменьшение заслуг Дюрэнта в финале 2017 года, «Уорриорз» не выиграли бы без него»

Брайан Уиндхорст считает место Кевина Дюрэнта в истории непоколебимым.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высоко оценивает карьеру Кевина Дюрэнта .

«Ничто не заводит меня больше, чем когда люди пытаются преуменьшить его заслуги в титуле 2017 года, как будто он выехал на горбу «Уорриорз». Они не победили бы без него.

Вы вообще понимаете, насколько хороши были те «Кэвс»? В том финале у Леброна был трипл-дабл с 34 очками в среднем. Кайри Ирвинг набирал 30 в серии. У Кевина Лава были 16+12. Джей Ар Смит попадал 58% бросков из-за дуги. Результат был 4-1, потому что Дюрэнт набирал 35, 8 подборов и реализовывал 55% (47,4% трехочковых).

Во-вторых, он величайший баскетболист в истории олимпийских турниров. Об этом не говорят, но в 2021 году сборная уступила бы Австралии в полуфинале без него. И он все еще приходил в себя после травмы ахилла. Он не обязан был это делать.

Его наследие непоколебимо», – заключил Уиндхорст.