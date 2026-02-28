Брайан Уиндхорст: «Ничто не заводит меня сильнее, чем преуменьшение заслуг Дюрэнта в финале 2017 года, «Уорриорз» не выиграли бы без него»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высоко оценивает карьеру Кевина Дюрэнта.
«Ничто не заводит меня больше, чем когда люди пытаются преуменьшить его заслуги в титуле 2017 года, как будто он выехал на горбу «Уорриорз». Они не победили бы без него.
Вы вообще понимаете, насколько хороши были те «Кэвс»? В том финале у Леброна был трипл-дабл с 34 очками в среднем. Кайри Ирвинг набирал 30 в серии. У Кевина Лава были 16+12. Джей Ар Смит попадал 58% бросков из-за дуги. Результат был 4-1, потому что Дюрэнт набирал 35, 8 подборов и реализовывал 55% (47,4% трехочковых).
Во-вторых, он величайший баскетболист в истории олимпийских турниров. Об этом не говорят, но в 2021 году сборная уступила бы Австралии в полуфинале без него. И он все еще приходил в себя после травмы ахилла. Он не обязан был это делать.
Его наследие непоколебимо», – заключил Уиндхорст.
В том году Дюрант как никогда был на равне с Леброном , а вполне реально , что и лучше. Все сотальные игроки ГСВ были лучше каждого из оппонентов по позициям из Кавс.
Вспоминая сказку про бабку и репку, если Кавс - это репка, то без мышки вся эта компания могла репку и не вытянуть, только вместо мышки им добавили второго мощного дедку, так что вытянули легко и играючи. Только вот один этот дедка за всю карьеру ничего кроме гнилых помидоров, которыми кидался в свою каждый раз новую бабку, не вытянул, а здесь ему пришлось приложить немножко усилий, что было очень легко, потому что не хватало им буквально одной мышки, а тут здоровый жилистый дед.
И Уиндхорст забывает, что не будь Дюранта в ГСВ, место в платежке было бы... НА ХОРФОРДА, который тоже был свободным агентом в тот год... и гсв получили бы бросающего центра, и как следствие еще больше пространства и защиты)
Карри
Томпсон
Игуадала
Грин
Хорфорд
И все в прайме
На тот момент в НБА было порядка 30-40 лёгких форвардов посильнее Брэндона Раша. Понятно, что взяли самого сильного, но это для того, чтобы совсем уж размазать в реванше. А потом самый сильный начал тянуть одеяло на себя, и из-за этого чуть дважды не влетели Хьюстону.
Без Дюранта бы все равно выиграли несколько чемпионатов, просто не так доминирующе