Никола Йокич оформил 21-й трипл дабл в сезоне (23+17+14) в матче против «Тандер»
Никола Йокич выложился в игре против «Оклахомы».
Центровой «Денвера» Никола Йокич провел 45 минут на площадке в проигранном в овертайме (121:127) матче с действующими чемпионами «Тандер».
Йокич оформил 21-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. На его счету 23 очка, 17 подборов, 14 передач на 3 потери и 1 перехват. Йокич реализовал 9 из 25 бросков с игры, 2 из 10 из-за дуги и 3 из 5 с линии.
