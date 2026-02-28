Джейлен Брансон набрал 22 очка из 27 в игре с «Бакс» в 1-й четверти и взял планку в 7000 очков за «Никс»
Джейлен Брансон установил рекорд «Нью-Йорка».
Разыгрывающему Джейлену Брансону потребовались 265 матчей, чтобы добраться до показателя в 7000 очков за «Никс». Это рекордный темп для клуба из Нью-Йорка.
Брансон сыграл ключевую роль в разгромной победе своей команды над «Милуоки» – 127:98.
Всего на его счету 27 очков, 7 подборов и 3 передачи при 11 точных из 17 бросков с игры, 4 из 6 из-за дуги и 1 из 2 с линии.
Брансон ярко начал встречу, набрав 22 очка (9 из 10) в первой четверти.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем