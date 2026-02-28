Никола Вучевич оформил дабл-дабл (28+11) за 25,3 минуты с 69% точности с игры

Никола Вучевич адаптируется к игре за «Селтикс».

Новобранец «Бостона » центровой Никола Вучевич провел пока что самый результативный матч за команду. В победной встрече с «Бруклином » (148:111) на его счету 28 очков, 11 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.

Вучевич провел всего 25,3 минуты на площадке и реализовал 69,2% бросков с игры, забросив 3 из 3 трехочковых и 7 из 7 штрафных.