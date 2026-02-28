Никола Вучевич оформил дабл-дабл (28+11) за 25,3 минуты с 69% точности с игры
Никола Вучевич адаптируется к игре за «Селтикс».
Новобранец «Бостона» центровой Никола Вучевич провел пока что самый результативный матч за команду. В победной встрече с «Бруклином» (148:111) на его счету 28 очков, 11 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.
Вучевич провел всего 25,3 минуты на площадке и реализовал 69,2% бросков с игры, забросив 3 из 3 трехочковых и 7 из 7 штрафных.
Виталий Ясеневич
10 комментариев
На 1.46 кайфовый ассист Уайта
Надеюсь наконец завоюет титул заслужил
Трёшки круто поливал
Щас ему время уменьшили в сравнении с Чикаго...может еще сохранит себя для пары тройки сезонов в НБА.
Эх вот бы такие цифры показывал против топовых команд))
Но в защите как всегда не помогал
Но в защите как всегда не помогал
Так его не для защиты брали,она у него всегда была так себе.
Красавец ☘️
Мазулла - лучший физрук/мотиватор/борец
А чем он тогда лучше Гарзы? Тот тоже может издалека палить
