«Панатинаикос» официально расстался с Омером Юртсевеном
Омер Юртсевен стал свободным агентом.
27-летний турецкий центровой Омер Юртсевен завершил сотрудничество с «Панатинаикосом». Клуб официально сообщил о расставании с баскетболистом.
Юртсевен проводил второй сезон в греческой команде, набирая 6,3 очка и 3,5 подбора за 12,6 минуты в среднем в 19 матчах Евролиги.
Ранее сообщалось, что за ситуацией баскетболиста в Греции внимательно следит «Галатасарай».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Панатинаикоса»
в уралмаш
