«Панатинаикос» официально расстался с Омером Юртсевеном

Омер Юртсевен стал свободным агентом.

27-летний турецкий центровой Омер Юртсевен завершил сотрудничество с «Панатинаикосом». Клуб официально сообщил о расставании с баскетболистом.

Юртсевен проводил второй сезон в греческой команде, набирая 6,3 очка и 3,5 подбора за 12,6 минуты в среднем в 19 матчах Евролиги.

Ранее сообщалось, что за ситуацией баскетболиста в Греции внимательно следит «Галатасарай».