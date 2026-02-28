  • Спортс
Зоран Лукич о сборной России: «В нынешнем коллективе точно есть три-четыре человека, которые смогут показать себя на отборочных играх»

Зоран Лукич прокомментировал сборы.

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поработал с молодежью и провел контрольный матч против МБА-МАИ. Москвичи взяли верх –  81:92.

«До этой игры мы провели всего три тренировки, и знаете, ребята показали очень неплохой баскетбол. Наша философия продолжается – мы приглашаем в команду молодых игроков, средний возраст которых 20 лет. Я хотел дать шанс каждому из тех, кто был вызван на сбор, шанс почувствовать и самому сотворить химию внутри коллектива и на площадке. Например, дал сегодня шанс самому молодому, только что выпущенному 18-летнему игроку (защитник Александр Шендеров, «Пари НН»). Он уже играет в Единой лиге ВТБ, с очень неплохим чтением и пониманием баскетбола. Но сегодня в ключевые моменты он совершил несколько ошибок, не отсекал два раза игрока, такое бывает, просто надо учиться и корректировать эти детали, прогрессировать дальше.

В какие-то моменты было видно, что нам не хватает сыгранности и тренировок, но в целом сегодня мы видели очень неплохой баскетбол. Я увидел то, что мне нужно для будущего, на кого можно рассчитывать. В нынешнем коллективе точно есть три-четыре человека, которые смогут показать себя на отборочных играх, которые, надеюсь, будут в ближайшее время», – поделился Лукич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт РФБ
