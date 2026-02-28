Айзейя Стюарт: «Я лучший защищающийся игрок НБА»
Центровой «Детройта» Айзея Стюарт считает, что зарекомендовал себя как лучший защитник НБА, помогая своей команде лидировать в лиге по показателям.
«Я лучший защищающийся игрок НБА», – заявил Стюарт в интервью Винсенту Гудвиллу.
По словам Гудвилла, «Стюарт знает свои защитные статистические показатели и отслеживает, как у других игроков лиги обстоят дела в аналогичных категориях».
Согласно данным официального сайта НБА, Стюарт ограничил процент реализации бросков соперников с близкой дистанции до 42,7%, что является лучшим показателем среди всех игроков, против которых в текущем сезоне было совершено как минимум 100 попыток бросков с игры.
В настоящее время Стюарт отбывает 7-матчевую дисквалификацию за участие в драке во время победного матча против «Шарлотт» 9 февраля.