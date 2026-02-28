11

Айзейя Стюарт: «Я лучший защищающийся игрок НБА»

Стюарт: Я лучший защищающийся игрок НБА.

Центровой «Детройта» Айзея Стюарт считает, что зарекомендовал себя как лучший защитник НБА, помогая своей команде лидировать в лиге по показателям.

«Я лучший защищающийся игрок НБА», – заявил Стюарт в интервью Винсенту Гудвиллу.

По словам Гудвилла, «Стюарт знает свои защитные статистические показатели и отслеживает, как у других игроков лиги обстоят дела в аналогичных категориях».

Согласно данным официального сайта НБА, Стюарт ограничил процент реализации бросков соперников с близкой дистанции до 42,7%, что является лучшим показателем среди всех игроков, против которых в текущем сезоне было совершено как минимум 100 попыток бросков с игры.

В настоящее время Стюарт отбывает 7-матчевую дисквалификацию за участие в драке во время победного матча против «Шарлотт» 9 февраля.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
logoДетройт
logoАйзейя Стюарт
logoНБА
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стюарт хорош, но блин , че они так любят восхвалять себя)
Ответ SHawk
Стюарт хорош, но блин , че они так любят восхвалять себя)
Так без пиара на награды не будешь претендовать. Да и на слуху бывают после заявлений провокационных. Разумеется он не лучший)
Ответ SHawk
Стюарт хорош, но блин , че они так любят восхвалять себя)
Покажусь расистом , но это потому что они черные , в НХЛ наоборот всегда нахваливают партнёров, соперников , а в НБА (кроме белых ) нахваливают себя , я уже со счета сбился кто у них считает себя лицом лиги и МВП .
Лучший драчун так точно)
Ответ genius1986okla
Лучший драчун так точно)
через "о" вероятно
"Лиге даже пришлось меня отстранить, чтобы дать остальным претендентам на DPOY хоть какой-то шанс" - скромно добавил Стюарт
Что то много Детройт в последнее время стал болтать, как бы не щелкнули по носу в плей-офф за такое.
Он хорошо, но как по мне Вемба все таки сильнее в защите. Конечно антропометрия решает но ею надо уметь пользоваться. Тот же Бол Бол особо ничего и не показал.
Диплом бы он защищал тоже на кулаках
И он сам это открыл… все удивлены
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Дюрен набрал 33 очка (повторение рекорда карьеры) и 16 подборов в победном матче против «Кливленда»
28 февраля, 07:50Видео
Несмолкающая сирена прервала матч «Детройта» и «Кливленда» на 18 минут
28 февраля, 04:41Видео
Ассистент главного тренера НБА: «Не верю в «Пистонс» в плей-офф. У них нет никого в атаке кроме Кейда Каннингема»
27 февраля, 14:13
Рекомендуем
Главные новости
Блок-шот Джастина Шэмпени и данк Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
57 минут назадВидео
Уилл Харди: «Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне»
сегодня, 10:16
Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)
сегодня, 09:56Видео
Тайрон Лю: «Выпускаем Гарлэнда со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем»
сегодня, 09:33
Трэй Янг сразу после удаления: «Я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев!»
сегодня, 08:44
Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»
сегодня, 08:25Фото
Зайон Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде-2028: «Я просто должен воплотить это в жизнь»
сегодня, 08:08
Джефф Тиг: «Лэрри Берд набирал бы 30+10+8 в сегодняшней НБА»
сегодня, 07:07
НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
сегодня, 07:00
Пейдж Бекерс о новом коллективном соглашении WNBA: «Никто не хочет идти на уступки»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис: «Недалеко от моего дома произошел очень мощный взрыв, и, к сожалению, погибла женщина»
6 минут назад
Алекса Аврамович после проигрыша Турции: «Надеюсь, что в следующее окно у нас приедут все игроки»
24 минуты назад
«Анадолу Эфес» расстался со спортивным директором Исмаилом Шенолом
46 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Илирию»
сегодня, 09:14
Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль
сегодня, 09:06Видео
Девин Букер готов сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 07:51
Новичок «Уорриорс» Уилл Ричард передвигается в защитном ботинке
сегодня, 07:33
Душан Алимпиевич раскритиковал расписание ФИБА из-за отсутствия ведущих игроков Сербии: «Это просто нелепо»
сегодня, 07:05
Джейлен Саггс сбрил остатки волос, став полностью лысым
сегодня, 06:34Фото
«Портленд» отчислил Джавонте Кука
сегодня, 06:16
Рекомендуем