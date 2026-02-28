Марк Дэйгнолт: «Я знаю Лу. Я знаю Йокича. Не думаю, что кто-то хотел навредить кому-то. Они просто настоящие бойцы»

Дэйгнолт прокомментировал стычку между Йокичем и игроками «Тандер».

Главный тренер «Оклахомы» выразил свое мнение о конфликте, произошедшем между игроками его команды Лугенцом Дортом и Джейлином Уильямсом и центровым «Денвера » Николой Йокичем . Стычка началась с подножки Дорта на Йокиче и вылилась в удаление игрока «Тандер».

«Если вы смотрели игру, думаю, вы могли очень ясно видеть с самого начала, что она была жесткой и грязноватой. Это две команды, которые играли друг с другом в семиматчевой серии. Мы в одном дивизионе. Мы играли друг с другом сотни раз. Они знают наши схемы. Мы знаем их схемы. Это просто есть, как есть. Игра не будет идеальной. И иногда такие вещи перерастают в конфликты. Я знаю Лу. Я знаю Йокича. Я знаю Джей-Уилла. Не думаю, что кто-то пытался навредить. Они просто настоящие бойцы. Просто эмоции закипели. Не более того.

Я скажу вот что. Если наш игрок, если Джей-Уилл бежит по площадке и ему ставят подножку, мы ожидаем неспортивный фол второй степени с этого момента и далее. Вот и все. Если это был прецедент, если это считается злонамеренным действием и неспортивный второй степени является красной линией, мы ожидаем того же, если бы это был Джей-Уилл. Мы ожидаем того же, если бы это был кто угодно», – сказал тренер.

Когда его спросили, намекает ли он на то, что Дорта удалили только потому, что фол был совершен против трехкратного MVP, Дэйгнолт сказал: «Я не буду отвечать на вопрос в таком ключе. Я сказал все, что хотел сказать по этому поводу».