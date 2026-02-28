  • Спортс
  • Марк Дэйгнолт: «Я знаю Лу. Я знаю Йокича. Не думаю, что кто-то хотел навредить кому-то. Они просто настоящие бойцы»
13

Дэйгнолт прокомментировал стычку между Йокичем и игроками «Тандер».

Главный тренер «Оклахомы» выразил свое мнение о конфликте, произошедшем между игроками его команды Лугенцом Дортом и Джейлином Уильямсом и центровым «Денвера» Николой Йокичем. Стычка началась с подножки Дорта на Йокиче и вылилась в удаление игрока «Тандер».

«Если вы смотрели игру, думаю, вы могли очень ясно видеть с самого начала, что она была жесткой и грязноватой. Это две команды, которые играли друг с другом в семиматчевой серии. Мы в одном дивизионе. Мы играли друг с другом сотни раз. Они знают наши схемы. Мы знаем их схемы. Это просто есть, как есть. Игра не будет идеальной. И иногда такие вещи перерастают в конфликты. Я знаю Лу. Я знаю Йокича. Я знаю Джей-Уилла. Не думаю, что кто-то пытался навредить. Они просто настоящие бойцы. Просто эмоции закипели. Не более того.

Я скажу вот что. Если наш игрок, если Джей-Уилл бежит по площадке и ему ставят подножку, мы ожидаем неспортивный фол второй степени с этого момента и далее. Вот и все. Если это был прецедент, если это считается злонамеренным действием и неспортивный второй степени является красной линией, мы ожидаем того же, если бы это был Джей-Уилл. Мы ожидаем того же, если бы это был кто угодно», – сказал тренер.

Когда его спросили, намекает ли он на то, что Дорта удалили только потому, что фол был совершен против трехкратного MVP, Дэйгнолт сказал: «Я не буду отвечать на вопрос в таком ключе. Я сказал все, что хотел сказать по этому поводу».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Denver Post
13 комментариев
Мы тоже знает Дорта и точно уверены, что как минимум хотел спровоцировать, а как максимум травмировать. Грязь умеет только играть грязно.
думаю намерения травмировать у него не было, Йокич же не на полной скорости к кольцу летел. Как правильно заметили это была провокация в первую очередь.
Умышленная подножка мне кажется всегда наказывалась неспортивным. Чему он удивляется?
Дурачка включил тренер короче. А что ему ещё говорить то?
Мог бы ничего не говорить, за умного сошел бы
Чуть похуже прошлого сезона стали судить, сразу пошли инсинуации. Дорт реально мерзкий, заскакал то как после свистка.
Ага) типа че я сделал. Больше всего удивляет глупые реакции после очевидного действия. Ну будь мужиком, подними руку - да, мой косяк
>мы ожидаем неспортивный фол второй степени с этого момента и далее

Тогда ожидайте, что против Шая будут позволять защищаться также, как позволяли Карузо защищаться против Йокича)
Комментарий скрыт
"Боец" Дорт смирно стоял и наблюдал, как Уильямс разгребал его дер#мо.(
А как на Бэкхема критика полетела когда он легонечко пяткой пнул соперника после свистка.
Тут грязная подножка с намерением свалить и нанести травму.
Что-то Окла легко отделалась...
Дрот персонаж еще тот, по мне и Дрэймонд играет почище
