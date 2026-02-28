Кэм Томас о «Нетс»: «Они ни в кого не верят. В этом их суть»

Томас о «Нетс»: «Они ни в кого не верят. В этом их суть».

В разговоре с журналистом Стефаном Бонди защитник «Милуоки» Кэм Томас заявил, что его уход из «Бруклина » был «однозначно» связан с тем, что команда в него не верила.

«Это просто их суть. Они ни в кого не верят», – сказал Томас.

На вопрос Бонди, почему «Нетс» не верили в него, игрок ответил, что больше сосредоточен на настоящем, а не на прошлом.

«Я никогда не спрашивал. Мне уже все равно. Я в другой команде. Не хочу много говорить о них. Но дело было в этом. Они не верили. Всегда думали... Не знаю. Они всегда думали, что есть что-то лучше, наверное. Я не знаю. Вечно за чем-то гнались», – добавил защитник.

Не сумев найти подходящий вариант обмена с участием Томаса, «Нетс» отчислили его вскоре после дедлайна обменов, 5 февраля. У игрока было право вето на обмен, поскольку прошлым летом он, как ограниченно свободный агент, подписал квалификационное предложение на сумму 6 млн долларов.

Представители Томаса предпочли именно такой исход, чтобы он мог сам выбрать себе следующую команду; несколько дней спустя он подписал с «Милуоки » контракт до конца сезона.