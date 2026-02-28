Кэм Томас о «Нетс»: «Они ни в кого не верят. В этом их суть»
В разговоре с журналистом Стефаном Бонди защитник «Милуоки» Кэм Томас заявил, что его уход из «Бруклина» был «однозначно» связан с тем, что команда в него не верила.
«Это просто их суть. Они ни в кого не верят», – сказал Томас.
На вопрос Бонди, почему «Нетс» не верили в него, игрок ответил, что больше сосредоточен на настоящем, а не на прошлом.
«Я никогда не спрашивал. Мне уже все равно. Я в другой команде. Не хочу много говорить о них. Но дело было в этом. Они не верили. Всегда думали... Не знаю. Они всегда думали, что есть что-то лучше, наверное. Я не знаю. Вечно за чем-то гнались», – добавил защитник.
Не сумев найти подходящий вариант обмена с участием Томаса, «Нетс» отчислили его вскоре после дедлайна обменов, 5 февраля. У игрока было право вето на обмен, поскольку прошлым летом он, как ограниченно свободный агент, подписал квалификационное предложение на сумму 6 млн долларов.
Представители Томаса предпочли именно такой исход, чтобы он мог сам выбрать себе следующую команду; несколько дней спустя он подписал с «Милуоки» контракт до конца сезона.
Сейчас он столкнется с реальностью, будет в поисках новой команды, получать короткие контракты и главное, придется доказывать, что он может быть полезен. У парня большое эго и не так много всего в игре, чем можно это оправдать.
Надеюсь повзрослеет и закрепится в лиге, за ним интересно смотреть, особенно когда он в огне