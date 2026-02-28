9

Кэм Томас о «Нетс»: «Они ни в кого не верят. В этом их суть»

Томас о «Нетс»: «Они ни в кого не верят. В этом их суть».

В разговоре с журналистом Стефаном Бонди защитник «Милуоки» Кэм Томас заявил, что его уход из «Бруклина» был «однозначно» связан с тем, что команда в него не верила. 

«Это просто их суть. Они ни в кого не верят», –  сказал Томас.

На вопрос Бонди, почему «Нетс» не верили в него, игрок ответил, что больше сосредоточен на настоящем, а не на прошлом.

«Я никогда не спрашивал. Мне уже все равно. Я в другой команде. Не хочу много говорить о них. Но дело было в этом. Они не верили. Всегда думали... Не знаю. Они всегда думали, что есть что-то лучше, наверное. Я не знаю. Вечно за чем-то гнались», – добавил защитник.

Не сумев найти подходящий вариант обмена с участием Томаса, «Нетс» отчислили его вскоре после дедлайна обменов, 5 февраля. У игрока было право вето на обмен, поскольку прошлым летом он, как ограниченно свободный агент, подписал квалификационное предложение на сумму 6 млн долларов.

Представители Томаса предпочли именно такой исход, чтобы он мог сам выбрать себе следующую команду; несколько дней спустя он подписал с «Милуоки» контракт до конца сезона.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
logoКэм Томас
logoНБА
logoМилуоки
logoБруклин
Не верили когда на драфте выбирали? Или когда в течение 5 сезонов давали мяч пулять и колотить стату? Наверное, другие команды в него не верили, раз мешок картошки даже не предложили за Томаса. Или как раз Бруклин верил, что столь ценный актив стоит больше. Межсезонье может ударить по самолюбию Кэма жестко, когда ему только минималку предложат
Там после пары матчей прискакал эксперт задним умом, мол, что с лицом, хейтеры? Последние матчи впечатляют?
Лето показало что никто не верит в Томаса
В следующем сезоне подпишется на минималку, дальше привет Евролига
Ответ Bunyod Turgunov
В следующем сезоне подпишется на минималку, дальше привет Евролига
А потом, может быть, и рубрика "УНИКС драфта"
Какая противная бывшая
Комментарий удален модератором
Ответ КМ71
Комментарий удален модератором
в НЙ никого не затянешь?)) лол
У Кэма было много возможностей в Бруклине, были игры с 40+ и победные броски. Проблема в том, что за 4 года он не не сделал и шага вперед, а застыл на месте.
Сейчас он столкнется с реальностью, будет в поисках новой команды, получать короткие контракты и главное, придется доказывать, что он может быть полезен. У парня большое эго и не так много всего в игре, чем можно это оправдать.
Надеюсь повзрослеет и закрепится в лиге, за ним интересно смотреть, особенно когда он в огне
