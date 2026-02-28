Чарльз Баркли: «Лейкерс» «танкуют». У Адама Сильвера просто не хватает смелости их оштрафовать»
Баркли считает, что «Лейкерс» намеренно проигрывают матчи.
Во время обсуждения претендентов на MVP телеведущий Чарльз Баркли заявил, что «Лейкерс» специально стремятся проигрывать.
«Мы любим Луку, но уберите его из списка претендентов на MVP. Поезд ушел. «Лейкерс» сейчас просто «танкуют». Адаму Сильверу пора бы их уже оштрафовать. Вчера они проиграли «Санс». Они ближе к лотерее, чем к первому месту. Просто у Адама Сильвера не хватает смелости их оштрафовать», – скрывая улыбку, сказал Баркли.
«Лейкерс» проиграли 5 из последних 7 матчей и занимают 6-е место на Западе с результатом 34-24.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
9 комментариев
Они просто слабые... ну причём тут танкинг то...
У ГС еще хуже стата, тоже слабые?
Да, обе слабые. Гс после травмы Батлера похороны сразу.
Кто помнит, когда ещё про танкинг столько говорили? Уже кровь из ушей)
Щас с запада танкуют 5 команд. Портленд в первом же матче плей-ина сольют Клипперсу. С востока четыре команды танкуют если не считать Милуоки. Поэтому такие разговоры идут.
Зачем Портленду сливать в первом матче, если можно во втором?
Интересная стратегия - одновременнно танковать и сильно поднимать цены на билеты.
Самое главное, что эффекта в вопросе танкинга не будет, штрафуя в нескольких играх миллиардеров. Да, за эти деньги может что-то сделают хорошее, что-то для развития, но на лоад или танкинг не повлияют. Чтобы повлиять на лоад и танкинг нужны другие виды наказаний. А нужны ли вообще, это уже другой вопрос.
