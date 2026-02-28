Чарльз Баркли: «Лейкерс» «танкуют». У Адама Сильвера просто не хватает смелости их оштрафовать»

Баркли считает, что «Лейкерс» намеренно проигрывают матчи.

Во время обсуждения претендентов на MVP телеведущий Чарльз Баркли заявил, что «Лейкерс» специально стремятся проигрывать.

«Мы любим Луку , но уберите его из списка претендентов на MVP. Поезд ушел. «Лейкерс» сейчас просто «танкуют». Адаму Сильверу пора бы их уже оштрафовать. Вчера они проиграли «Санс». Они ближе к лотерее, чем к первому месту. Просто у Адама Сильвера не хватает смелости их оштрафовать», – скрывая улыбку, сказал Баркли.

«Лейкерс » проиграли 5 из последних 7 матчей и занимают 6-е место на Западе с результатом 34-24.