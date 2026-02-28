Киган Мюррэй выбыл минимум на 2 недели из-за повторного растяжения голеностопа

Мюррэй получил повреждение и пропустит 2 недели.

«Сакраменто » объявил, что МРТ выявило у форварда Кигана Мюррэя «легкое» растяжение голеностопа, в связи с чем игрок пропустит минимум 2 недели.

Мюррэй получил повреждение в первой четверти матча против «Хьюстона».

25-летний форвард принял участие лишь в 23 играх текущего сезона, борясь с травмами икр и спины, разрывом локтевой коллатеральной связки большого пальца левой руки (из-за которого он пропустил 15 игр) и растяжением левого голеностопа (20 игр), который он повредил снова в игре с «Рокетс».

В своих 23 играх Мюррэй набирал в среднем 14 очков, 5,7 подбора и 1,7 передачи. Однако его реализация трехочковых составила всего 27%, что является худшим показателем за четырехлетнюю карьеру.