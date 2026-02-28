Никола Йокич, Джарретт Аллен и Осар Томпсон – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
Опубликован новый выпуск рубрики Shaqtin’ A Fool.
Шакил О’Нил представил новую подборку своей рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.
В этот раз ее героями стали центровой Джарретт Аллен («Кливленд»), форвард Осар Томпсон («Детройт») и центровой Никола Йокич («Денвер»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
