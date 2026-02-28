Никола Йокич, Джарретт Аллен и Осар Томпсон – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool

Опубликован новый выпуск рубрики Shaqtin’ A Fool.

Шакил О ’Нил представил новую подборку своей рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.

В этот раз ее героями стали центровой Джарретт Аллен («Кливленд »), форвард Осар Томпсон («Детройт ») и центровой Никола Йокич («Денвер »).