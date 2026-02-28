Стив Керр заявил, что Кристапс Порзингис на самом деле не страдает от синдрома постуральной тахикардии: «Это была ложная информация»

Керр пролил свет на недомогание Порзингиса.

В прошлом году центровой Кристапс Порзингис рассказал, что ему диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), который выражается в усталости и головокружении.

В прошлом сезоне Порзингис сыграл всего 42 матча за «Бостон», отчасти из-за этого недомогания, вызывающего упадок сил. Травмы и болезни ограничили количество игр Порзингиса в текущем сезоне до 18: 17 за «Атланту» и на данный момент 1 за «Голден Стэйт ». Перед предстоящей игрой против «Лейкерс» он пропустил предыдущие три матча из-за болезни, что побудило журналистов задать вопрос о состоянии баскетболиста главному тренеру «Уорриорс» Стиву Керру .

В ответ Керр назвал диагноз синдрома постуральной ортостатической тахикардии «ложной информацией».

«Когда я узнал, что мы выменяли Порзингиса, я прочитал про этот диагноз, позвонил Онси Салеху (генменеджер «Атланты») и спросил: «Эта история со СПОТ реальна?» И он сказал: «На самом деле это не СПОТ». Это была ложная информация. Я не знаю, спрашивал ли его кто-нибудь об этом. Суть в том, что то, что беспокоило его в «Атланте» и из-за чего он пропускал игры, не имело никакого отношения к текущей болезни. Он просто заболел. Он был настолько болен, что терял много жидкости и был заразен, поэтому мы просто оставили его дома, и сейчас ему уже намного лучше

Я разговаривал с Кристапсом, и он сказал мне, что чувствует себя хорошо. Мы не углублялись в детали его болезни в «Атланте», но да. Я получил подтверждение, что это был не СПОТ, а что-то другое, с чем было действительно трудно разобраться, и такое иногда случается, даже в наше современное время, когда у нас есть много ответов, но не на все вопросы. И иногда встречаются загадочные вещи», – рассказал тренер.