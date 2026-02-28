  • Спортс
Стив Керр заявил, что Кристапс Порзингис на самом деле не страдает от синдрома постуральной тахикардии: «Это была ложная информация»

Керр пролил свет на недомогание Порзингиса.

В прошлом году центровой Кристапс Порзингис рассказал, что ему диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), который выражается в усталости и головокружении.

В прошлом сезоне Порзингис сыграл всего 42 матча за «Бостон», отчасти из-за этого недомогания, вызывающего упадок сил. Травмы и болезни ограничили количество игр Порзингиса в текущем сезоне до 18: 17 за «Атланту» и на данный момент 1 за «Голден Стэйт». Перед предстоящей игрой против «Лейкерс» он пропустил предыдущие три матча из-за болезни, что побудило журналистов задать вопрос о состоянии баскетболиста главному тренеру «Уорриорс» Стиву Керру.

В ответ Керр назвал диагноз синдрома постуральной ортостатической тахикардии «ложной информацией».

«Когда я узнал, что мы выменяли Порзингиса, я прочитал про этот диагноз, позвонил Онси Салеху (генменеджер «Атланты») и спросил: «Эта история со СПОТ реальна?» И он сказал: «На самом деле это не СПОТ». Это была ложная информация. Я не знаю, спрашивал ли его кто-нибудь об этом. Суть в том, что то, что беспокоило его в «Атланте» и из-за чего он пропускал игры, не имело никакого отношения к текущей болезни. Он просто заболел. Он был настолько болен, что терял много жидкости и был заразен, поэтому мы просто оставили его дома, и сейчас ему уже намного лучше

Я разговаривал с Кристапсом, и он сказал мне, что чувствует себя хорошо. Мы не углублялись в детали его болезни в «Атланте», но да. Я получил подтверждение, что это был не СПОТ, а что-то другое, с чем было действительно трудно разобраться, и такое иногда случается, даже в наше современное время, когда у нас есть много ответов, но не на все вопросы. И иногда встречаются загадочные вещи», – рассказал тренер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: San Francisco Chronicle
Слова Керра про диагноз Порзи - Страшно! Очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое!
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Слова Керра про диагноз Порзи - Страшно! Очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое!
«Действую чисто по наитию (я понятия не имею, что происходит)».
"был настолько болен, что терял много жидкости и был заразен" - похоже, дристал денно и нощно, отсюда "тахикардия", после таких испытаний сердечко не сразу работает как обычно, нужен отдых под присмотром врачей.
... как так все подзабыли - у него все силы уходят в гостинице гонять ****.
