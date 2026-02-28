  • Спортс
Чарльз Баркли высмеял Чета Холмгрена: «Его тело не настолько крутое, чтобы расхаживать с голой грудью»

Баркли подшутил над Холмгреном.

После победы над «Денвером» защитник «Оклахомы» Алекс Карузо общался с ведущими Inside the NBA. В этот момент мимо Карузо прошел центровой Чет Холмгрен в одних шортах и похлопал своего товарища по спине.

Ведущий Чарльз Баркли решил обратить внимание на внешний вид Холмгрена.

«Алекс, скажи Чету, чтобы надел майку. Его тело не настолько крутое, чтобы расхаживать с голой грудью», – сказал Баркли.

Карузо, улыбаясь, согласился, что Холмгрен выглядел плохо.

Ну да, пуза Баркли нет)
Ответ genius1986okla
Так он голый не расхаживает 😂
Ну че вы начинаете, нормальное тело)
Я такой же дрыщ.
Ответ Алексей Ермольчик
Блин, но раз такое же, то вам надо срочно писать/звонить Баркли, чтобы он изменил своё мнение!)
Кстати, сам Баркли сильно похудел. Я его таким не помню чуть ли со времен, как он играл.
