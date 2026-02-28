Чарльз Баркли высмеял Чета Холмгрена: «Его тело не настолько крутое, чтобы расхаживать с голой грудью»

Баркли подшутил над Холмгреном.

После победы над «Денвером» защитник «Оклахомы» Алекс Карузо общался с ведущими Inside the NBA. В этот момент мимо Карузо прошел центровой Чет Холмгрен в одних шортах и похлопал своего товарища по спине.

Ведущий Чарльз Баркли решил обратить внимание на внешний вид Холмгрена.

«Алекс, скажи Чету, чтобы надел майку. Его тело не настолько крутое, чтобы расхаживать с голой грудью», – сказал Баркли.

Карузо, улыбаясь, согласился, что Холмгрен выглядел плохо.