Чарльз Баркли высмеял Чета Холмгрена: «Его тело не настолько крутое, чтобы расхаживать с голой грудью»
Баркли подшутил над Холмгреном.
После победы над «Денвером» защитник «Оклахомы» Алекс Карузо общался с ведущими Inside the NBA. В этот момент мимо Карузо прошел центровой Чет Холмгрен в одних шортах и похлопал своего товарища по спине.
Ведущий Чарльз Баркли решил обратить внимание на внешний вид Холмгрена.
«Алекс, скажи Чету, чтобы надел майку. Его тело не настолько крутое, чтобы расхаживать с голой грудью», – сказал Баркли.
Карузо, улыбаясь, согласился, что Холмгрен выглядел плохо.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hater Report
Я такой же дрыщ.