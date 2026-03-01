  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 26 очков Дончича помогли «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт», 32 очка Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от проигрыша «Майами» и другие результаты
78

НБА. 26 очков Дончича помогли «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт», 32 очка Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от проигрыша «Майами» и другие результаты

28 февраля и 1 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

«Майами» обыграл «Хьюстон» (115:105), несмотря на 32 очка, 5 подборов и 8 передач форварда Кевина Дюрэнта (12 из 20 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 6 из 6 с линии).

«Голден Стэйт» разгромно уступил «Лейкерс» (101:129), на счету защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича 26 очков, 6 подборов и 8 передач (9 из 17 с игры, 4 из 9 трехочковых, 4 из 4 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoНБА
результаты
logoЮта
logoГолден Стэйт
logoНовый Орлеан
logoМайами
logoХьюстон
logoВашингтон
logoШарлотт
logoТоронто
logoПортленд
logoЛейкерс
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кексик в слитых переписках все правильно говорил про партнёров по Хьюстону)) вся их невероятно перспективная типа молодежь во-первых, не настолько и перспективная, а во-вторых, половина из них ещё и с очень специфическим сочетанием сильных и слабых сторон, с которым сложно рассчитывать на серьезные достижения. Один по уровню тупости принятия решений переплюнет даже праймового Вестбрука, второй даже ложкой себе в рот не попадет, а третий это вообще типаж Йокича со всеми сопутствующими минусами и сложностями построения команды вокруг таких игроков, только ещё мягкий как кисель и по скиллсету раз в пять слабее.

В плове их в отдельно взятой серии кто угодно на западе вздернуть может даже среди болезных в нижней части ПО/плей-ин.
Ответ Consistency
Кексик в слитых переписках все правильно говорил про партнёров по Хьюстону)) вся их невероятно перспективная типа молодежь во-первых, не настолько и перспективная, а во-вторых, половина из них ещё и с очень специфическим сочетанием сильных и слабых сторон, с которым сложно рассчитывать на серьезные достижения. Один по уровню тупости принятия решений переплюнет даже праймового Вестбрука, второй даже ложкой себе в рот не попадет, а третий это вообще типаж Йокича со всеми сопутствующими минусами и сложностями построения команды вокруг таких игроков, только ещё мягкий как кисель и по скиллсету раз в пять слабее. В плове их в отдельно взятой серии кто угодно на западе вздернуть может даже среди болезных в нижней части ПО/плей-ин.
Ток хотел написать, опередил)), реально сброд у него)
Ответ Consistency
Кексик в слитых переписках все правильно говорил про партнёров по Хьюстону)) вся их невероятно перспективная типа молодежь во-первых, не настолько и перспективная, а во-вторых, половина из них ещё и с очень специфическим сочетанием сильных и слабых сторон, с которым сложно рассчитывать на серьезные достижения. Один по уровню тупости принятия решений переплюнет даже праймового Вестбрука, второй даже ложкой себе в рот не попадет, а третий это вообще типаж Йокича со всеми сопутствующими минусами и сложностями построения команды вокруг таких игроков, только ещё мягкий как кисель и по скиллсету раз в пять слабее. В плове их в отдельно взятой серии кто угодно на западе вздернуть может даже среди болезных в нижней части ПО/плей-ин.
Фамилии хоть бы написал, а то ломай голову кого имел ты ввиду.
Сколько бы не ругали Дюранта, не насмехались, а мужик тащит. Играет с горящими глазами. Даже среди перспективной хьюстонской молодежи ему как будто больше всех нужно.
Ответ Van
Сколько бы не ругали Дюранта, не насмехались, а мужик тащит. Играет с горящими глазами. Даже среди перспективной хьюстонской молодежи ему как будто больше всех нужно.
Перспективы Хьюстонской молодежи без Дюранта равны в лучшем случае битвой за плей-ин.
Ответ Z@TBop
Перспективы Хьюстонской молодежи без Дюранта равны в лучшем случае битвой за плей-ин.
По сегодняшней игре - определенно.
Эйтон Капеле хороший ответ. До слез. 4 очка.
Ответ starina1
Эйтон Капеле хороший ответ. До слез. 4 очка.
Эйтон и Вандербильт даже в такой игре стабильны
Хьюстон будет сдобной булкой в плей-офф. Ставь всю серию зону и на дистанции до 4х побед, практически невозможно проиграть. Бросать кроме Дюранта и Шеппарда никто не может (Исон попадает только из одного угла), Шенгюна на своем щите уничтожает любой, у кого не связаны ноги. Лучший запасной сердечник Грин.
Ответ Z@TBop
Хьюстон будет сдобной булкой в плей-офф. Ставь всю серию зону и на дистанции до 4х побед, практически невозможно проиграть. Бросать кроме Дюранта и Шеппарда никто не может (Исон попадает только из одного угла), Шенгюна на своем щите уничтожает любой, у кого не связаны ноги. Лучший запасной сердечник Грин.
Грин лучший запасной? Глубокий ветеран Джефф Грин с 5 минутами за матч и статистикой 2+0,5+0 лучший запасной Хьюстона?
Где там Pomor191? Куда делся? Тут Хит победили, а его нет. Может хоть порадовался бы.
Ответ Вадим flanec
Где там Pomor191? Куда делся? Тут Хит победили, а его нет. Может хоть порадовался бы.
Да щас выскочит, заодно и в обморок упадет когда увидит, что Уэйра до конца игры оставили на паркете
Ответ Эрмек Акбаев
Да щас выскочит, заодно и в обморок упадет когда увидит, что Уэйра до конца игры оставили на паркете
Ахахахахп! Зачёт👌
О, можно Книппела посмотреть в удобное время)
Ответ Стелс Навигатор
О, можно Книппела посмотреть в удобное время)
Как показывает практика - матчи в удобное для нас время обычно дико скучные и засушливые.....
Ответ Стелс Навигатор
О, можно Книппела посмотреть в удобное время)
Лучше пойти что-нибудь интересное посмотреть .....
Уфффф, вот это противостояние на горизонте. Чувствую, что теме RIP
Ответ Друг Джордана
Уфффф, вот это противостояние на горизонте. Чувствую, что теме RIP
Вы же о противостоянии Эйтона и Капелы? Напоминаю, что пока 0-1 в пользу швейцарцев.
Отличный матч выдали Хит! Рубились в кровь и токсика уделали-таки! Без Нормана. Вот что значит Спо и весь тренерский штаб вместо треников переоделись в брюки и клубные поло. Это залог успеха. Уигги красавчик, Бэм, Ларссон, Хакес и Уэйр на уровне и Херро не испортил, хотя пытался. Рокетс слишком нервные и болтливые обиженки, таков он "фактор Дюры". Вперёд, ХИТ!
Ответ Pomor191
Отличный матч выдали Хит! Рубились в кровь и токсика уделали-таки! Без Нормана. Вот что значит Спо и весь тренерский штаб вместо треников переоделись в брюки и клубные поло. Это залог успеха. Уигги красавчик, Бэм, Ларссон, Хакес и Уэйр на уровне и Херро не испортил, хотя пытался. Рокетс слишком нервные и болтливые обиженки, таков он "фактор Дюры". Вперёд, ХИТ!
Ай нид э Херро - как говорится!
Шенгюн вообще способен поставить спину. Его какая то палка на подборе просто уничтожает
Клинт Капела - 7 очков, 3 подбора, 1 передача. Ждём ответ Эйтона.
Ответ Вадим flanec
Клинт Капела - 7 очков, 3 подбора, 1 передача. Ждём ответ Эйтона.
вчера показал, 2 очка(1/3), 4 подбора, 1 перехват
Ответ Эрмек Акбаев
вчера показал, 2 очка(1/3), 4 подбора, 1 перехват
Это так Эйтон ответил на предыдущую игру Капелы. Теперь жду чем ответит на эту стату Капелы.
