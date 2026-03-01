НБА. 26 очков Дончича помогли «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт», 32 очка Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от проигрыша «Майами» и другие результаты
28 февраля и 1 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
«Майами» обыграл «Хьюстон» (115:105), несмотря на 32 очка, 5 подборов и 8 передач форварда Кевина Дюрэнта (12 из 20 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 6 из 6 с линии).
«Голден Стэйт» разгромно уступил «Лейкерс» (101:129), на счету защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича 26 очков, 6 подборов и 8 передач (9 из 17 с игры, 4 из 9 трехочковых, 4 из 4 штрафных).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
