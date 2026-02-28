  • Спортс
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты

Сегодня в рамках второго раунда женской Премьер-лиги прошли шесть матчей.

«Динамо Курск» победило «Динамо Москва», «Ника» уступила УГМК.

Женщины

Премьер-лига

Второй раунд

Игры за 1-6 места

Надежда – Спарта энд К – 20:0 (техническое поражение)

28 февраля. 15.00

Динамо Курск – Динамо Москва – 95:70 (26:22, 25:14, 27:14, 17:20)

ДИНАМО КУРСК: Линскенс (18 + 10 подборов), Глонти (18), Фролкина (12), Сазонова (11 + 5 передач), Голдырева (10)

ДИНАМО МОСКВА: Маккарти-Уильямс (19), Петрова (10 + 6 подборов), Зайцева (10 + 5 подборов)

28 февраля. 17.00

Ника – УГМК – 58:84 (20:22, 15:17, 13:26, 10:19)

НИКА: Пеллингтон (12), Хендерсон (11 + 8 передач), Лабутина (10)

УГМК: Клюндикова (19 + 11 подборов), Третьякова (15), Косу (11 + 5 подборов)

28 февраля. 18.30

Положение команд: УГМК – 25-1, Динамо Курск – 23-3, Ника – 18-8, Надежда – 17-9, Динамо Москва – 13-13, Спарта энд К – 13-13.

Игры за 7-12 места

Динамо Новосибирск – Энергия – 60:68 (22:18, 21:13, 6:16, 11:21)

ДИНАМО Н: Малахова (19), Корсакова (9 + 5 передач), Куницкая (8).

ЭНЕРГИЯ: Переменина (13), Курушина (10), Рябова (10 + 5 подборов), Розова (8 + 7 подборов), Елисеева (8 + 8 передач).

28 февраля. 10.00

Енисей – Нефтяник – 63:54 (24:18, 11:12, 18:14, 10:10)

ЕНИСЕЙ: Родионова (12), Балуева (11), Шарова (9).

НЕФТЯНИК: Кучина (18 + 6 подборов), Пачурина (10), Ячменникова (9).

28 февраля. 12.00

Самара – МБА – 79:76 (18:21, 19:13, 23:22, 19:20)

САМАРА: Абайдуллина (26 + 7 потерь), Полуянова (20), Михайлова (14 + 8 подборов)

МБА: Савукова (14 + 5 передач), Крымова (12), Фролкина (12 + 7 подборов + 5 передач), Кошечкина (10)

28 февраля. 15.00

Положение команд: МБА – 14-12, Енисей – 10-16, Самара – 7-19, Энергия 6-20, Нефтяник – 5-21, Динамо Новосибирск – 5-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
результаты
Нефтяник жен
Енисей жен
МБА жен
Самара жен
logoДинамо Курск жен
logoСпарта энд К жен
Энергия жен
logoДинамо Москва жен
logoУГМК жен
logoНадежда жен
logoДинамо Новосибирск жен
Ника жен
