Йокич о подножке Дорта: Ненужное движение и вынужденная реакция от меня.

Звездный центровой «Денвера » Никола Йокич прокомментировал подножку от форварда «Оклахомы» Лугенца Дорта , которая привела к эмоциональной реакции серба и удалению Дорта.

«Ненужное движение и необходимая реакция.

Я думаю, таким вещам не место на баскетбольной площадке. Так что это был просто ненужный жест и моя вынужденная реакция», – сказал Йокич.