Йокич о подножке Дорта: «Ненужное движение и вынужденная реакция от меня»
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал подножку от форварда «Оклахомы» Лугенца Дорта, которая привела к эмоциональной реакции серба и удалению Дорта.
«Ненужное движение и необходимая реакция.
Я думаю, таким вещам не место на баскетбольной площадке. Так что это был просто ненужный жест и моя вынужденная реакция», – сказал Йокич.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
Время от времени таким персонажам необходимо всечь, причем жестко. Возможно, что и непропорционально, с запасом. Чтобы обратить внимание, акцентировать. Не первый же эпизод с ним был, даже в пределах этой игры. И очень печально для лиги, что этим вынужден заниматься трехкратный МВП. Ведь если бы Йокич не подгорел вот так резонансно, этой мрази Дорту ничего бы и не дали, кроме как обычного фола, да и то не факт.
Не. Фол то точно дали бы, его свистнули, когда Йокич еще не встал
Призываете долбить их всей лигой по общему согласию с их же уровнем жесткости и наглости, а между собой играть более человечно? Типа, пускай получают в каждой игре и от каждого. Тогда мало кто дотянет до ПО, и все синие, чтобы соответствовать форме их команды, кто дотянул)
Дорт так мразотно сыграл
Не пора ли некоторым командам заводить тафгаев, которые просто будут ломать таких, как Дорт? Йокич же огромный и любая такая подножка может спровоцировать серьезную травму. Если лига не желает пресекать одностороннюю грязь, то пора клубам задуматься о защите своих игроков
Ну вот есть Айзея Стюарт. Один матч защищает своих, потом 7 матчей в бане. Не напасёшься тафгаев на каждую игру.
Никаких проблем с этим нет. Они могут сидеть на нищих контрактов и не занимать места в платёжке
Что-то я не понимаю, мой комментарий удалили, а комментарии, содержащие гораздо больше оскорблений, желчи и прочего спокойно присутствуют на сайте. В чем дело, админы-модеры?
