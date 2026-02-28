Джейлен Дюрен набрал 33 очка (повторение рекорда карьеры) и 16 подборов в победном матче против «Кливленда»

Дюрен помог «Пистонс» обыграть «Кэвальерс», набрав 33 очка.

Звездный центровой «Детройта » Джейлен Дюрен повторил личный рекорд результативности в матче против «Кливленда », набрав 33 очка.

За 42 минуты на паркете Дюрен попал 11 из 19 бросков с игры и 11 из 15 штрафных. Также в его активе 16 подборов (7 на чужом щите), 3 передачи и 3 блок-шота.

«Пистонс» после овертайма справились с «Кэвальерс», в составе которых из-за травм отсутствовали Джеймс Харден и Донован Митчелл, – 122:119.