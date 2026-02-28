  • Спортс
4

Шэй Гилджес-Александер о том, что пропустил овертайм игры с «Денвером»: «Это отстой. Не могу дождаться, когда ограничение по минутам снимут»

Гилджес-Александеру не понравилось сидеть на скамейке в концовке матча.

Суперзвезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер пропустил 9 игр команды из-за растяжения мышц живота и не вышел на овертайм сегодняшнего матча против «Денвера».

После игры Гилджес-Александер признался, что этот момент не пришелся ему по душе.

«Это отстой. Не могу дождаться, когда ограничение по минутам снимут.

Но если я усугублю эту травму, то все это не будет иметь значения. Так что примерно так я на это и смотрю», – сказал защитник.

За 34 минуты на паркете Гилджес-Александер набрал 36 очков и 9 передач. Без него «Тандер» справились с «Наггетс» в овертайме (20:14) и одержали верх – 127:121.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
4 комментария
Настоящие мвп побеждают даже сидя на скамейке
То что Шая не выпустили в овертайме координально сломало планы на игру у Денвера, что в защите, что в нападении
