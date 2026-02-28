Болельщика вывели с арены после жалобы от Денниса Шредера

Шредер добился, чтобы неугодного фаната увели с трибун.

Болельщик «Детройта » был выдворен с матча своей команды за то, что, по предварительным данным, выкрикивал нецензурные выражения в адрес защитника «Кливленда » Денниса Шредера .

В середине четвертой четверти Шредер привлек внимание судей к болельщику, который, сидя у площадки, по мнению игрока, зашел слишком далеко в своих насмешках.

Тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф попытался успокоить Шредера, попросив его рассказать, что именно сказал болельщик. Шредер выступал за «Пистонс» в прошлом сезоне после того, как был включен в сделку по обмену Джимми Батлера в «Голден Стэйт».

«Расскажи мне, что он сказал. Скажи мне, что он сказал», – спрашивал Бикерстафф Шредера.

Затем они вдвоем подошли к арбитрам, чтобы добиться выдворения болельщика с арены.

Встреча команд закончилась победой «Пистонс» в овертайме – 122:119. На счету Шредера 12 очков (4 из 15 с игры) и 9 передач при 8 потерях.