Видео
6

Болельщика вывели с арены после жалобы от Денниса Шредера

Шредер добился, чтобы неугодного фаната увели с трибун.

Болельщик «Детройта» был выдворен с матча своей команды за то, что, по предварительным данным, выкрикивал нецензурные выражения в адрес защитника «Кливленда» Денниса Шредера.

В середине четвертой четверти Шредер привлек внимание судей к болельщику, который, сидя у площадки, по мнению игрока, зашел слишком далеко в своих насмешках.

Тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф попытался успокоить Шредера, попросив его рассказать, что именно сказал болельщик. Шредер выступал за «Пистонс» в прошлом сезоне после того, как был включен в сделку по обмену Джимми Батлера в «Голден Стэйт».

«Расскажи мне, что он сказал. Скажи мне, что он сказал», – спрашивал Бикерстафф Шредера.

Затем они вдвоем подошли к арбитрам, чтобы добиться выдворения болельщика с арены.

Встреча команд закончилась победой «Пистонс» в овертайме – 122:119. На счету Шредера 12 очков (4 из 15 с игры) и 9 передач при 8 потерях.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Larry Brown Sports
logoКливленд
logoБаскетбол - видео
logoДжей Би Бикерстафф
logoНБА
logoДетройт
logoДеннис Шредер
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наверное болельщик сказал, что 8 потерь на 9 передач это не уровень МВП чемпионатов мира и европы
Ответ Einfach Safari
Наверное болельщик сказал, что 8 потерь на 9 передач это не уровень МВП чемпионатов мира и европы
Вряд ли...он немецкого скорее всего не знает, а на английском это звучит не так грубо
Он сказал рамштайн говно)
Ответ Михаил Клинчаев
Он сказал рамштайн говно)
Духаст Вечеславыч
Винисиус из мира баскетбола
Задиристое : " Че ты сказал?" со времен Malice at the Palace за 20 с лишним лет как то само собой переросло в ябедническое "Че он сказал ?"
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кенни Эткинсон о Джеймсе Хардене: «Он находится на территории Леброна, где может набрать 40 очков или отдать 20 передач»
28 февраля, 05:12
Несмолкающая сирена прервала матч «Детройта» и «Кливленда» на 18 минут
28 февраля, 04:41Видео
Кеон Эллис травмировал левый указательный палец, статус защитника определится в ближайшее время
27 февраля, 17:20
Рекомендуем
Главные новости
Блок-шот Джастина Шэмпени и данк Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
23 минуты назадВидео
Уилл Харди: «Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне»
сегодня, 10:16
Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)
сегодня, 09:56Видео
Тайрон Лю: «Выпускаем Гарлэнда со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем»
сегодня, 09:33
Трэй Янг сразу после удаления: «Я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев!»
сегодня, 08:44
Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»
сегодня, 08:25Фото
Зайон Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде-2028: «Я просто должен воплотить это в жизнь»
сегодня, 08:08
Джефф Тиг: «Лэрри Берд набирал бы 30+10+8 в сегодняшней НБА»
сегодня, 07:07
НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
сегодня, 07:00
Пейдж Бекерс о новом коллективном соглашении WNBA: «Никто не хочет идти на уступки»
сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Анадолу Эфес» расстался со спортивным директором Исмаилом Шенолом
12 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Илирию»
сегодня, 09:14
Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль
сегодня, 09:06Видео
Девин Букер готов сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 07:51
Новичок «Уорриорс» Уилл Ричард передвигается в защитном ботинке
сегодня, 07:33
Душан Алимпиевич раскритиковал расписание ФИБА из-за отсутствия ведущих игроков Сербии: «Это просто нелепо»
сегодня, 07:05
Джейлен Саггс сбрил остатки волос, став полностью лысым
сегодня, 06:34Фото
«Портленд» отчислил Джавонте Кука
сегодня, 06:16
Виктор Вембаньяма стал миноритарным владельцем клуба своего детства «Нантер»
сегодня, 06:04
Швед, Лопатин, Мартин и Хантер не могут покинуть ОАЭ
сегодня, 05:34
Рекомендуем