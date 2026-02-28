«Индиана» подписала Куэнтона Джексона на трехлетний контракт

Джексон заключил с «Пэйсерс» стандартное соглашение.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Индиана » подписала новый трехлетний контракт с защитником Куэнтоном Джексоном (27 лет, 193 см).

Последние три года Джексон выступал на двустороннем контракте. В текущем сезоне он отыграл за «Пэйсерс» 30 матчей, набирая в среднем 9,2 очка, 2,2 подбора и 2,1 передачи при 48,9% с игры и 40,5% из-за дуги.