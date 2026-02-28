  • Спортс
  • Шэй Гилджес-Александер набрал 36 очков в победной игре с «Денвером», вернувшись после пропуска 9 матчей
Шэй Гилджес-Александер набрал 36 очков в победной игре с «Денвером», вернувшись после пропуска 9 матчей

Гилджес-Александер помог «Тандер» обыграть «Наггетс», набрав 36 очков.

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер вернулся после пропуска 9 матчей из-за травмы и стал самым результативным игроком команды в игре против «Денвера».

За 34 минуты на площадке Гилджес-Александер набрал 36 очков при 12 из 29 с игры, 0 из 3 из-за дуги, 12 из 13 штрафных, добавив к этому 3 подбора, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

«Тандер» одержали верх после овертайма – 127:121.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
3 комментария
В ОТ даже секунды не играл. Как у них все строго с этими ограничениями по минутам.
кто бы что не говорил, но Шай МВП номер один...
