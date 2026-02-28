8

«Даллас» отчислил Тайуса Джонса

Джонс покинул «Мэверикс».

По информации инсайдера Марка Стейна, «Даллас» отчислил разыгрывающего Тайуса Джонса (29 лет, 183 см), которого он выменял из «Шарлотт» в начале февраля.

Этот шаг позволит Джонсу найти команду, претендующую на плей-офф, и освободит место в составе «Мэверикс», которое они могут использовать для перевода разыгрывающего Райана Нембхарда на стандартный контракт.

Джонс, начавший сезон в «Орландо», отыграл за «Даллас» 7 матчей, набирая в среднем 3,6 очка, 1,3 подбора и 3,7 передачи за 15,9 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
В Миннесоту!
Денверу бы задуматься. Или Бостону. Толковый игрок за копейки.
Ответ banderos
Денверу бы задуматься. Или Бостону. Толковый игрок за копейки.
Денвер на днях взял КД Симпсона на двусторонний, точно не хуже Тайуса будет плюс ещё и моложе
