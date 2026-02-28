«Даллас» отчислил Тайуса Джонса
Джонс покинул «Мэверикс».
По информации инсайдера Марка Стейна, «Даллас» отчислил разыгрывающего Тайуса Джонса (29 лет, 183 см), которого он выменял из «Шарлотт» в начале февраля.
Этот шаг позволит Джонсу найти команду, претендующую на плей-офф, и освободит место в составе «Мэверикс», которое они могут использовать для перевода разыгрывающего Райана Нембхарда на стандартный контракт.
Джонс, начавший сезон в «Орландо», отыграл за «Даллас» 7 матчей, набирая в среднем 3,6 очка, 1,3 подбора и 3,7 передачи за 15,9 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
