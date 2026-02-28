Никола Йокич взбесился из-за грязного приема Лугенца Дорта и сцепился с Джейлином Уильямсом
Дорт спроцировал Йокича на стычку.
В одном из эпизодов матча против «Денвера» форвард «Оклахомы» Лугенц Дорт выставил подножку центровому Николе Йокичу.
Серб покатился на пол, тут же вскочил и пошел разбираться с Дортом. Форвард «Тандер» Джейлин Уильямс встрял между ними, после чего Йокич и Уильямс сцепились друг с другом.
По итогам эпизода судьи выписали Дорту неспортивный фол второй степени, означающий удаление. Йокич и Уильямс получили технические замечания.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
86 комментариев
Оклахома играет вне системы fair play в защите.
Еще и провокатор Уильямс включился. Значит против Оклы можно играть так же. Вопрос только один - эти майнд геймс от Оклахомы - это баскетбол?
С другой стороны, для этого нужно уметь думать, так что вообще не факт, вон, пример Морриса, которому Йокич сколиоз выправил, явно никого не научил.
В судьях и только в судьях дело. Судите всех одинаково и проблем не будет