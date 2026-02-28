Видео
Никола Йокич взбесился из-за грязного приема Лугенца Дорта и сцепился с Джейлином Уильямсом

Дорт спроцировал Йокича на стычку.

В одном из эпизодов матча против «Денвера» форвард «Оклахомы» Лугенц Дорт выставил подножку центровому Николе Йокичу.

Серб покатился на пол, тут же вскочил и пошел разбираться с Дортом. Форвард «Тандер» Джейлин Уильямс встрял между ними, после чего Йокич и Уильямс сцепились друг с другом.

По итогам эпизода судьи выписали Дорту неспортивный фол второй степени, означающий удаление. Йокич и Уильямс получили технические замечания.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Спасибо Джейлину за аватарку. По эпизоду что хочу сказать. Дорт сделал грязь, справедливо удален. Уильямс молодец, что вступился. Йокич по делу взбесился и хорошо, что сдержался.
Ответ Van
Спасибо Джейлину за аватарку. По эпизоду что хочу сказать. Дорт сделал грязь, справедливо удален. Уильямс молодец, что вступился. Йокич по делу взбесился и хорошо, что сдержался.
Лицо Николы - это мем конечно 🤭
Ответ Van
Спасибо Джейлину за аватарку. По эпизоду что хочу сказать. Дорт сделал грязь, справедливо удален. Уильямс молодец, что вступился. Йокич по делу взбесился и хорошо, что сдержался.
Я помню момент еще в первых двух четвертях, когда его подталкивали, и один раз было, когда то ли споткнулся, то ли там умышленно как-то кто-то подставился. Никола тогда еще не так сильно отреагировал, но здесь прямо уже вывели.
Убоюдский поступок!!! Правильно сделали что удалили
А если бы Йокич так не отреагировал, то дали бы обычный фол?
Оклахома играет вне системы fair play в защите.
Еще и провокатор Уильямс включился. Значит против Оклы можно играть так же. Вопрос только один - эти майнд геймс от Оклахомы - это баскетбол?
Ответ Никола Тесла
А если бы Йокич так не отреагировал, то дали бы обычный фол? Оклахома играет вне системы fair play в защите. Еще и провокатор Уильямс включился. Значит против Оклы можно играть так же. Вопрос только один - эти майнд геймс от Оклахомы - это баскетбол?
Откуда вывод, что против оклахомы можно играть также? А главное, кто это будет делать? Дреймонд, если ГСВ пройдут в первый раунд, Брукс - ну этого мало, тут целая система.
Ответ Сергей Пузанков
Откуда вывод, что против оклахомы можно играть также? А главное, кто это будет делать? Дреймонд, если ГСВ пройдут в первый раунд, Брукс - ну этого мало, тут целая система.
Раз Окла так делает, значит против нее можно так же играть, цеплять ШГА, погрубее, это ж норм. Флопить его, провоцировать. Династия же планируется, с такой вот "защитой".
Вообще, конечно, если Никола когда-нибудь выпишет в ответ на это реально кулаком в лицо, то есть шанс, что такие отбросы как Дорт в следующий раз десять раз подумают, стоит ли оно того, и подожмут свои шакальи хвосты.
С другой стороны, для этого нужно уметь думать, так что вообще не факт, вон, пример Морриса, которому Йокич сколиоз выправил, явно никого не научил.
Ответ Дмитрий Куркаев
Вообще, конечно, если Никола когда-нибудь выпишет в ответ на это реально кулаком в лицо, то есть шанс, что такие отбросы как Дорт в следующий раз десять раз подумают, стоит ли оно того, и подожмут свои шакальи хвосты. С другой стороны, для этого нужно уметь думать, так что вообще не факт, вон, пример Морриса, которому Йокич сколиоз выправил, явно никого не научил.
чрезмерно ответит - получит дисквалификацию. Это не хоккей, где можно пар выпустить.

В судьях и только в судьях дело. Судите всех одинаково и проблем не будет
Ответ Дмитрий Куркаев
Вообще, конечно, если Никола когда-нибудь выпишет в ответ на это реально кулаком в лицо, то есть шанс, что такие отбросы как Дорт в следующий раз десять раз подумают, стоит ли оно того, и подожмут свои шакальи хвосты. С другой стороны, для этого нужно уметь думать, так что вообще не факт, вон, пример Морриса, которому Йокич сколиоз выправил, явно никого не научил.
Я думаю если Никола выпишет кулаком в лицо - это спровоцирует таких игроков как Дорт, почаще против него играть грязно, потому что удар в лицо - это автоматическое удаление. А получить серьёзную травму при этом довольно сложно. Ошибка Морриса была в том, что он повернулся спиной. Никола, конечно, бык, но не самый быстрый и ловкий игрок, попасть чётко и с первой попытки ему будет непросто если оппонент готов. А попытка скорее всего будет одна
Взгляд Йокича заставил Уильямса прибздеть
Ответ 3pointmaster
Взгляд Йокича заставил Уильямса прибздеть
Комментарий скрыт
Ответ 3pointmaster
Взгляд Йокича заставил Уильямса прибздеть
Ну там провокатор Дорт бзданул сначала, когда увидел, что Колян поднялся и подорвался к нему в подгоревшем состоянии, и в другую сторону начал смотреть и ручки развел) На редкость мразотный персонаж, при том, что в защите играет и грубо и грязно зачастую, зато в атаке рисует и отлетает будь здоров, от малейшего дуновения, и это с такой то ж..ой.
Меня больше всего интересует реакция. Что Дорт, что Шай когда кинул мячом в Йокича (хотя в этом моменте ничего грязного я и не увидел), оба моментально обращаются к судьям с распростертыми руками. Ну вот прям действительно не понятно за что свисток или это уже инстинктивно происходит?
Ответ Деревенский Кобе
Меня больше всего интересует реакция. Что Дорт, что Шай когда кинул мячом в Йокича (хотя в этом моменте ничего грязного я и не увидел), оба моментально обращаются к судьям с распростертыми руками. Ну вот прям действительно не понятно за что свисток или это уже инстинктивно происходит?
а с какими руками йокич ходит к судьям?))
Как же меня бесит этот Дорт, делает грязь исподтишка а потом такой а ничего не было это не я. Ну что за клоун господи
Ответ SHawk
Как же меня бесит этот Дорт, делает грязь исподтишка а потом такой а ничего не было это не я. Ну что за клоун господи
Аж подпрыгнул на месте - «да че я сделал то!!!?» смотреть противно
Пока не будут дисквалифицировать, эти провокаторы продолжат так же делать
Мерзкий поступок Дорта, а вот зачем прибежал Уильямс и схватил за майку Йокича непонятно, мог бы оттащить Дорта от Йокича, но решил выпендриться - типо заступился за партнёра по команде, только партнёра по команде никто не собирался бить.
Йокич один самых спокойных и уравновешенных игроков, не видел грязной игры с его стороны, всегда на его стороне. Очень рад, что судьи жестко наказали Дорта, еще бы дисквалификацию на пару матчей выписали, чтобы думал головой в будущем, грязная игра и жесткая игра - это разные вещи
Ответ AntonMalyshev
Йокич один самых спокойных и уравновешенных игроков, не видел грязной игры с его стороны, всегда на его стороне. Очень рад, что судьи жестко наказали Дорта, еще бы дисквалификацию на пару матчей выписали, чтобы думал головой в будущем, грязная игра и жесткая игра - это разные вещи
Комментарий скрыт
Ответ Константин Ловков
Комментарий скрыт
И? Где грязь. Йокич доиграл эпизод. Никто хама не заставлял быть павлином. Йокич ответил за удар по ребрам. До свидания. Давно заметил с вашей стороны предвзятость. В темах с Оклой вас нельзя воспринимать всерьез. Вы модер? Если да, тогда стократно странно. Люди всё видят и чувствуют. Не выйдет подобными манипуляционными вбросами очернить кого-то. Жалко, что у меня нет 100 аккаунтов, чтобы влепить вам 100 минусов.
