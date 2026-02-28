Никола Йокич взбесился из-за грязного приема Лугенца Дорта и сцепился с Джейлином Уильямсом

Дорт спроцировал Йокича на стычку.

В одном из эпизодов матча против «Денвера » форвард «Оклахомы» Лугенц Дорт выставил подножку центровому Николе Йокичу .

Серб покатился на пол, тут же вскочил и пошел разбираться с Дортом. Форвард «Тандер» Джейлин Уильямс встрял между ними, после чего Йокич и Уильямс сцепились друг с другом.

По итогам эпизода судьи выписали Дорту неспортивный фол второй степени, означающий удаление. Йокич и Уильямс получили технические замечания.